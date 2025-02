Sabadinho Bom será em ritmo carnavalesco com instrumentista Roberto do Valle

Por MRNews



O Sabadinho Bom deste final de semana vai ter choro e samba com o bandolinista Roberto do Valle, mas também um ritmo carnavalesco apresentando frevos e marchinhas. O evento, realizado pela Fundação Cultural de João Pessoa (Funjope), acontece na Praça Rio Branco, Centro Histórico da Capital, a partir das 12h30.

“Nós, da Funjope e da Prefeitura, dedicamos uma energia muito boa e um trabalho muito intenso junto ao Sabadinho Bom. Nós temos realizado belíssimos encontros de samba e de choro na Praça Rio Branco todos os sábados, sempre com uma diversidade de artistas muito rica, o que mostra a característica da cultura e da arte de João Pessoa que é fértil. Em variados estilos e linguagens, temos uma riqueza das nossas artes e da nossa cultura”, pontua o diretor executivo da Funjope, Marcus Alves.

Ele ressalta que o Sabadinho Bom é um desses ambientes agradáveis da cidade. “E nós começamos, inclusive, a fazer com que o evento tenha esse momento de frevo e músicas de perfil carnavalesco, associadas ao samba e ao choro”, observa.

O artista Roberto do Valle enaltece o Sabadinho Bom. “É uma ótima iniciativa para valorizar os artistas da terra”, afirma. O artista ressalta que a apresentação será mesclada por choros, sambas, frevos, além de baião e marchinhas de Carnaval para entrar no clima desta época do ano.

Entre as músicas que serão tocadas estão Noites cariocas (Jacob do Bandolim), Proezas de Salon (Pixinguinha) e Apanhei-te Cavaquinho (Ernesto Nazaré).

O músico vai contar com o acompanhamento de Israel Oliveira no violão 7 cordas, Lucas Wanderley no cavaquinho e Carlos Moura no pandeiro e voz.

“A nossa expectativa para este Sabadinho Bom é excelente. Será uma ótima apresentação e vamos fazer uma homenagem aos compositores de choro e samba”, completa.