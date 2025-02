Prefeitura deve entregar mais quatro mil imóveis às famílias de João Pessoa até o início de 2026

A Prefeitura de João Pessoa, por meio da Secretaria de Habitação Social (Semhab), trabalha na construção de residenciais e requalificação de imóveis, para beneficiar quatro mil famílias nos diversos bairros da Capital, até o início de 2026.

Segundo a secretária de Habitação, Socorro Gadelha, a meta da gestão de Cícero Lucena, desde o final do ano passado, é chegar a seis mil famílias beneficiadas pelo programa habitacional do Município.

Dentro desse propósito, Socorro Gadelha informou que estão em andamento sete empreendimentos acompanhados pela Secretaria de Habitação Social junto à Caixa Econômica e com recursos próprios. “Nós acabamos de entregar o Quilombola à 80 famílias, no bairro de Paratibe, e tem os demais que serão entregues distribuídos nos bairros do Centro (antigo prédio da Proserv), no Alto do Mateus, nas Três Lagoas e no Porto de Capim. Estamos trabalhando para que esses processos andem com rapidez para fechar o final deste ano ou no início de 2026 entregar em torno de quatro mil unidades às famílias de João Pessoa”, detalhou.

Socorro Gadelha disse que a Pasta trabalha com inscrições permanentes durante todo o ano, das 8h às 17h, na sede da Semhab, no bairro de Jaguaribe, onde disponibiliza atendimento, visita de técnicos sociais para conhecer a questão das prioridades das famílias que possuem idosos, portadores de deficiência, bem como das mães solteiras e outras situações.

“Essa gestão prioriza o sonho da casa própria não só com a entrega dos imóveis, mas garante todo o acompanhamento humanitário, desde antes de entregar, com a visita dos técnicos às famílias inscritas, durante a obra e um ano pós-obra, promovendo a dignidade dessas famílias”, afirmou.

A secretária de Habitação explicou que a preocupação da gestão não é só construir, mas sim garantir condições de moradia saudável e digna. “Dentro desse grande projeto de moradia, temos o programa de regularização fundiária para pessoas que estão há 30 anos, 40 anos ou mais, sem ter sua titularidade, assistência através do programa Cuidar do Lar, para dar condições de habitabilidade, garantindo a reforma predial para quem sofre com alagamento, precisa de rampa ou de barras de ferramentas de segurança nos banheiros, enfim, tudo que tem a ver com a condição de habitabilidade”, detalhou.

De acordo com a secretária de Habitação, o programa Cuidar do Lar, por exemplo, é ofertado a todas as pessoas que tenham a propriedade do imóvel popular, não importa se este é resultado de um programa do Município ou do Governo do Estado. “Além de ser o proprietário do imóvel, pois nós temos a obrigação de descaracterizar a ocupação irregular, precisa atender outros critérios, como a moradia com problema na estrutura (teto, rachaduras, saneamento e outros)”, esclareceu, informando que os interessados podem buscar no site da Prefeitura o acesso ao programa Cuidar do Lar e se inscrever”, acrescentou.

Socorro Gadelha ressaltou ainda que há uma preocupação do Município de levar também lazer, esporte e cultura para as famílias atendidas pelo Programa Habitacional de João Pessoa. “As moradias são entregues com ampla área para estas atividades dentro dos condomínios, além de ações externas como a oferta de Colônia de Férias da Habitação, ida ao cinema com as famílias, jogos, oficina de natação, entre outras”, finalizou.

Serviço – A Secretaria de Habitação Social (Semhab) está localizada na Rua Engenheiro Leonardo Arcoverde, 121 – Jaguaribe, com atendimento ao público de segunda a sexta-feira, das 8h às 14h.