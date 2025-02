Nova Iguaçu abre inscrições para o 4º Prêmio Fenig Destaque

Por MRNews



Estão abertas as inscrições para o 4º Prêmio Fenig Destaque de 2024, que premiará iniciativas em 12 categorias, sendo 11 delas decididas por votação pública. O evento, promovido pela Prefeitura de Nova Iguaçu, por meio da Fundação Educacional e Cultural de Nova Iguaçu (FENIG) com apoio da Secretaria Municipal de Cultura (SEMCULT), tem como objetivo reconhecer e incentivar ações que contribuem para o desenvolvimento social, cultural, educacional e econômico da cidade. O edital completo foi publicado no Diário Oficial desta quarta-feira (5).

Nesta edição, as categorias incluem: meio ambiente, comunicação social, redes e parcerias, empreendedorismo, cultura, educação, esporte, apresentações artísticas, responsabilidade social, literatura e inovação e tecnologia. A exceção é a categoria “Laranja da Terra”, que, por ser honorífica, não será submetida à votação. Podem se inscrever pessoas físicas, jurídicas e coletivos informais, sendo permitida apenas uma candidatura por categoria. Os três primeiros colocados em cada área serão premiados.

“Em 2021, 2022 e 2023, a votação popular contemplou um total de 79 personalidades, ações e instituições que receberam os troféus e ganharam reconhecimento e visibilidade de suas boas práticas na nossa cidade, valorizando quem faz a diferença”, afirma Miguel Ribeiro, presidente da FENIG.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 18 de fevereiro, através do edital e do formulário online disponível. A votação será de 1º a 16 de março, com a premiação marcada para o dia 27 de março, no Complexo Cultural Mario Marques, em Nova Iguaçu.

Em caso de dúvidas, os candidatos podem ser atendidos presencialmente na FENIG, localizada na Rua Governador Portela, 812, 2º andar, no Centro de Nova Iguaçu, de segunda a sexta-feira, das 10h às 17h.

O edital e o formulário online encontram-se disponíveis no link: https://www.novaiguacu.rj.gov.br/fenig/premiofenigdestaque2024/