Comlurb realiza campanha de conscientização nas praias de Copacabana e Leblon neste fim de semana – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

A Comlurb realiza neste fim de semana campanha de conscientização para que os banhistas preservem a limpeza e façam o descarte correto dos resíduos nas praias da cidade. A partir das 15h, os agentes estarão no Posto 6 da Praia de Copacabana, no sábado (8/2), e no Posto 11 da Praia do Leblon, no domingo (9/2). Os eventos fazem parte do programa Praia Limpa, e as ações contam com a participação do gari Renato Sorriso e do Chegando de Surpresa, grupo de garis que usa o bom humor, brincadeiras e muita música para fazer campanhas de conscientização.

Desde dezembro, a Comlurb vem reforçando o serviço de limpeza com o programa Praia Limpa, realizado todo ano no verão, com a ampliação do efetivo de garis e mais turnos de trabalho, inclusive durante a madrugada para deixar tudo preparado para os banhistas no dia seguinte. Além disso, a Companhia disponibilizou cerca de 5 mil contêineres de 120 litros e de grande capacidade para descarte de cocos, em pontos estratégicos de toda a orla da cidade, inclusive areia e nas vias de acesso e passagens.

Os garis trabalham com o apoio de tratores de praia com implementos traseiros acoplados para peneirar e revolver a areia, realizando limpeza e higienização mais minuciosas e reduzindo as impurezas, chegando a alcançar 20 centímetros de profundidade. Também são utilizadas as mini máquinas saneadoras, com as mesmas funções, mas que possuem dimensões reduzidas e alcançam áreas onde os tratores não conseguem atuar, como nos cantos, próximo às pedras, e junto às redes de esportes.

A orla conta com pipas d’água para lavagem dos calçadões e ciclovias e varredeiras de grande, médio e pequeno porte, que auxiliam no serviço de varrição. A Comlurb faz um apelo para que os banhistas façam o uso correto dos contêineres ao deixar a praia.