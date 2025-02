Cinemaço exibe HOJE (09/02) na Globo? Busca Implacável 3; QUE HORAS COMEÇA, Sinopse

Por MRNews



Confira a programação da Globo hoje, 09/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Corujão Temperatura Máxima – Domingo Maior – Cinemaço –

Domingo, 09/02/2025

Corujão I

Pinóquio

Título Original: Pinocchio

País de Origem: Francesa

Ano de Produção: 2019

Diretor: Matteo Garrone

Elenco: Federico Ielapi;Gigi Proietti;Maria Pia Timo;Massimo Ceccherini;Roberto

Benigni;Rocco Papaleo

Classe: Ficção Drama

A criação do entalhador Gepeto, Pinóquio, magicamente ganha vida com o sonho de se tornar um menino de verdade. Mas ele é enganado, sequestrado e

perseguido.

Temperatura Máxima

Planeta Dos Macacos: O Confronto

Título Original: Dawn of the Planet of the Apes

País de Origem: Americana

Ano de Produção: 2014

Diretor: Matt Reeves

Elenco: Jason Clarke; Toby Kebbell; Gary Oldman; Keri Russel; Andy Serkis;

Kodi Smit-Mcphee

Classe: Ação

Os humanos enfrentam uma das maiores epidemias de todos os tempos e

planejam invadir a floresta onde vivem os macacos e reativar a usina lá instalada.

Domingo Maior

Cópias – De Volta a Vida

Título Original: Replicas

País de Origem: Chinesa

Ano de Produção: 2018

Diretor: Jeffrey Nachmanoff

Elenco: Alice Eve;Emily Alyn Lind;John Ortiz;Keanu Reeves;Nyasha

Hatendi;Tatá Guarnieri;Thomas Middleditch

Classe: Ficção-Científica, Drama

Um ousado biólogo sintético, depois que um acidente de carro mata sua família, não vai parar por nada para trazê-los de volta.

Cinemaço

Busca Implacável 3

Título Original: Taken 3

País de Origem: Francesa

Ano de Produção: 2014

Diretor: Olivier Megaton

Elenco: Liam Neeson, Forest Withaker, Famke Janssen, Maggie Grace, Dougray

Scott, Leland Orser.

Classe: Ação

Bryan tenta tornar-se um homem de família, mas vê tudo ruir quando Lenore é

assassinada. Acusado de ter cometido o crime, ele entra na mira da polícia de

LA.