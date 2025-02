Waldemir Moka assume o Escritório de Representações do Governo de MS no DF – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

O governador Eduardo Riedel assinou o decreto e o termo de posse do ex-senador Waldemir Moka, como novo secretário-executivo do Escritório de Representações do Governo de Mato Grosso do Sul no Distrito Federal. Vinculado à Casa Civil, ele terá a missão de defender os interesses do Estado em Brasília.

A solenidade de posse ocorreu nesta sexta-feira (7), na sala de reuniões da Governadoria. “Foi uma decisão madura pensando em nosso Estado. Temos a necessidade de ter uma relação estreita em Brasília e o Moka tem uma história de trabalho e atuação que precisa ter sequência, defendo os interesses do Mato Grosso do Sul”, afirmou o governador.

Riedel destacou que o ex-senador sempre teve um propósito na política de pensar no coletivo e trazer melhorias ao Estado. “Uma história de vida dedicada ao Mato Grosso do Sul e agora vai nos ajudar muito em Brasília, resgatando a boa política em favor do Estado. Sempre tive por ele uma relação sólida de admiração, por isso estou muito feliz e orgulhoso dele fazer parte da nossa gestão estadual”.

Moka agradeceu ao governador pela confiança e disse que vai honrar o convite que recebeu do Governo do Estado. “Acredito que posso ser útil em Brasília, já que a maior parte da minha carreira política foi lá. Irei estabelecer este contato com o Governo Federal e assim continuar ajudando o Estado, junto com o governador e os secretários que fazem parte deste time. Quero merecer e honrar este convite”.

A assinatura do decreto e termo de posse teve a participação do chefe da Casa Civil, o secretário Eduardo Rocha, além do ex-governador André Puccinelli, dos deputados estaduais Junior Mochi e Renato Câmara, assim como prefeitos e vereadores que foram prestigiar o ato.

Waldemir Moka nasceu em Bela Vista, se tornou médico em 1976 e logo depois já iniciou sua trajetória política no MDB. Foi vereador em Campo Grande entre 1982 e 1986. Depois foi eleito deputado estadual por três mandatos e deputado federal em mais três legislaturas. Como senador da República atuou de 2011 a 2019.

