Sine Móvel atenderá em cinco endereços na próxima semana (10 a 14 de fevereiro) – Agência de Notícias

Por MRNews



A unidade itinerante do Sine Municipal de Sorocaba (Sine Móvel) estará em cinco pontos da cidade na próxima semana. Vinculado à Secretaria de Relações do Trabalho e Qualificação Profissional (Sert) da Prefeitura de Sorocaba, o Sine Móvel recebe o morador que está em busca de contratação no mercado de trabalho, da mesma forma que ele é atendido no posto fixo do Sine Municipal de Sorocaba, no Centro, ou em uma das Casas do Cidadão, ampliando, ainda mais, o acesso do sorocabano às oportunidades de emprego segundo site O diário de Barretos

Na segunda-feira (10), das 8h30 às 12h, o serviço estará disponível no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Carandá, localizado na Rua Abdias Ribeiro dos Santos, 20, no bairro Carandá. Na terça-feira (11), o Sine Móvel estacionará, das 8h30 às 12h, em frente à Unidade Básica de Saúde (UBS) Jardim Rodrigo, localizada na Rua Alpheu Castro Santos, 220, no Jardim Rodrigo. Já na quarta-feira (12), das 8h30 às 12h, o Sine Móvel estará no Serviço de Obras Sociais (SOS), localizado na Rua Rubens Antônio Nazaré Santos, s/n, na Vila Rica e, na quinta-feira (13), das 8h30 às 12h, em frente a UBS Lopes de Oliveira, localizada na Rua Riusaku Kanizawa, 795, no bairro Lopes de Oliveira. Na sexta-feira (14), a unidade ficará, das 8h30 às 12h, na Universidade do Trabalhador, Empreendedor e Negócios (Uniten), localizada na Avenida Gen. Osório, 1.840, na Vila Barão.

O Sine Municipal de Sorocaba também realiza atendimentos sem necessidade de agendamento prévio em sua unidade fixa, situada na Rua Cel. Cavalheiros, 353, no Centro, funcionando de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h, assim como nas Casas do Cidadão, portando carteira de trabalho, CPF e RG. Além disso, os interessados poderão enviar currículo pelos computadores disponíveis para uso da população no Sine Municipal Central.

A Prefeitura de Sorocaba igualmente disponibiliza os serviços do Sine para todo cidadão que deseja realizar a consulta sobre vagas de emprego. Ela pode ser feita pelo site: empregabrasil.mte.gov.br e pelo aplicativo para celular Sinefacil. As mídias sociais da Prefeitura (@prefeituradesorocaba) igualmente publicam, diariamente, as oportunidades de trabalho existentes na cidade.

O munícipe que desejar ainda pode contatar o Sine Municipal de Sorocaba pelo WhatsApp: (15) 99149-2474.