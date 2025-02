Ronda Maria da Penha prende homem após agressão a mulher cadeirante – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

O programa Favela com Dignidade levou diversos serviços à Pedra de Guaratiba – Prefeitura do Rio A Prefeitura do Rio levou, no sábado passado (19/8), o Favela com Dignidade à comunidade Jardim Guaratiba, em Pedra de Guaratiba, na Zona Oeste. Nesta 20ª edição do programa, 2.671 pessoas foram atendidas por diversas secretarias e órgãos municipais, […]