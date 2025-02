Projeto de Sertãozinho é aprovado na modalidade de Pesquisa Regular da Fapesp

Por MRNews



O projeto investiga estratégias para transformação digital em microcervejarias

O projeto intitulado “SustainaBrew: Transformação Digital em Microcervejarias para Fomento à Sustentabilidade”, coordenado pelo professor Andre Luis Dias, do Campus Sertãozinho, e com a participação de Jean Rodrigues, Afonso Turcato, João Robazzi e Camilo Prado, será financiado pela Fapesp. O financiamento obtido é em torno de R$ 330.000,00.

O projeto SustainaBrew investiga estratégias para transformação digital em microcervejarias, e busca utilizar inteligência artificial para desenvolver modelos conhecidos como soft sensors e sistemas inteligentes de diagnóstico de falhas. Essas soluções têm por objetivo reduzir o consumo de energia, melhorar a eficiência de manutenção dos equipamentos e até mesmo a qualidade dos produtos. O desafio é utilizar IA apenas com dados já disponíveis nos processos, sem necessidade de sensores específicos. O projeto será desenvolvido pelo grupo de pesquisa “Automação Inteligente de Sistemas Dinâmicos” dentro do Centro Multidisciplinar de Tecnologia Cervejeira, e tem a colaboração de instituições nacionais e alemãs, como VLB Berlin e Fraunhofer IPK.

O professor André destaca que “A aprovação do fomento pela Fapesp reforça a relevância do projeto que busca avanço científico e desenvolvimento tecnológico em microcervejarias, presentes na região de Ribeirão Preto. O trabalho, em parceria com instituições internacionais como VLB de Berlin, também deve agregar nas soluções desenvolvidas”.

André Dias participa das atividades de formação promovidas pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, atuando como tutor nas capacitações para submissão de Projetos de Iniciação Científica à Fapesp.