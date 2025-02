Plymouth Argyle x Liverpool ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês EFL Championship, HOJE (09/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a EFL Championship edição 2024/2025, entre Plymouth Argyle x Liverpool acontece hoje, HOJE (09) às 12 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Argyle ue tentará a vitória em seu território.

Plymouth Argyle x Liverpool: Prévia, Prognóstico e Escalações | FA Cup 2025

Data: 9 de fevereiro de 2025 (domingo)

Horário: 12h (de Brasília)

Local: Home Park, Plymouth

Competição: FA Cup – Quarta fase

O Liverpool segue sua jornada rumo ao título da FA Cup 2025 e visita o Plymouth Argyle neste domingo (9) pela quarta fase da competição. Os Reds chegam embalados após uma sequência de vitórias e querem evitar uma surpresa contra a equipe da Championship. Já o Plymouth, que eliminou o Brentford na fase anterior, busca mais uma zebra histórica.

Momento das Equipes

Plymouth Argyle

O Plymouth Argyle chega motivado para enfrentar o gigante Liverpool. Na fase anterior, a equipe surpreendeu ao eliminar o Brentford, vencendo fora de casa por 1 a 0. No entanto, na Championship, o time luta contra o rebaixamento, ocupando as últimas posições da tabela.

A equipe agora conta com um novo técnico, Miron Muslic, que estreou recentemente e conseguiu uma importante vitória sobre o West Bromwich Albion na liga. O Plymouth busca repetir o feito da temporada 2016-17, quando enfrentou o Liverpool na FA Cup e forçou um replay após segurar um empate em Anfield.

Últimos 5 jogos do Plymouth (todas as competições):

✅ Vitória 2-0 vs. West Bromwich (Championship)

⚠️ Derrota 0-2 vs. Leeds United (Championship)

❌ Derrota 1-3 vs. Coventry City (Championship)

✅ Vitória 1-0 vs. Brentford (FA Cup)

⚠️ Empate 2-2 vs. Huddersfield (Championship)

Liverpool

O Liverpool, comandado por Arne Slot, vem em grande fase e briga pelo título em todas as competições que disputa. Além de estar na liderança da Premier League, os Reds também garantiram vaga na final da Copa da Liga Inglesa após golearem o Tottenham por 4 a 0.

Na FA Cup, o Liverpool avançou facilmente ao vencer o Accrington Stanley por 4 a 0 na terceira fase. Agora, busca evitar um tropeço contra um time de divisão inferior e seguir na luta pelo título.

Últimos 5 jogos do Liverpool (todas as competições):

✅ Vitória 4-0 vs. Tottenham (EFL Cup)

✅ Vitória 4-0 vs. Accrington Stanley (FA Cup)

❌ Derrota 1-3 vs. Arsenal (Premier League)

✅ Vitória 2-0 vs. Fulham (EFL Cup)

✅ Vitória 3-1 vs. Bournemouth (Premier League)

Desfalques e Prováveis Escalações

Plymouth Argyle

O técnico Miron Muslic não terá Brendan Galloway, Kornel Szucs e Joe Edwards, todos lesionados. O reforço Malachi Boateng pode estrear como titular no meio-campo. Ryan Hardie, que marcou duas vezes contra o West Brom, deve ganhar a vaga no ataque.

Provável escalação do Plymouth:

Hazard; Pleguezuelo, Katic, Taloverov; Sorinola, Houghton, Randell, Mumba; Wright, Baidoo; Hardie.

Liverpool

O lateral Trent Alexander-Arnold está fora devido a uma lesão na coxa, e Tyler Morton também segue afastado. Arne Slot pode optar por uma escalação alternativa, dando oportunidades a jogadores como Joe Gomez, Harvey Elliott e Federico Chiesa.

Provável escalação do Liverpool:

Kelleher; Gomez, Quansah, Van Dijk, Tsimikas; Endo, Mac Allister; Chiesa, Elliott, Diaz; Jota.

Palpite e Prognóstico

O Plymouth jogará com muita intensidade e tentará dificultar ao máximo para o Liverpool, especialmente nos minutos iniciais. No entanto, os Reds têm um elenco muito superior e devem impor sua qualidade técnica ao longo da partida.

🔮 Palpite: Plymouth 1-3 Liverpool

Mesmo com algumas mudanças no time titular, o Liverpool tem tudo para vencer sem grandes dificuldades e avançar para a próxima fase da FA Cup.

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+