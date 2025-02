PAT disponibiliza 562 vagas de emprego para segunda

Posted on

Com pouco mais de cem dias sem registro de chuva em grande parte de Minas Gerais, aumentam os casos de incêndio e, consequentemente, as ocorrências na rede elétrica da Cemig. Levantamento feito pela companhia mostra que mais de 45 mil unidades consumidoras foram prejudicadas por queimadas no primeiro semestre deste ano, em 91 ocorrências. O […]