Parque Natural “Chico Mendes” recebe serviços de arborização – Agência de Notícias

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria do Meio Ambiente, Proteção e Bem-Estar Animal (Sema), realiza, a partir de segunda-feira (10), serviços de arborização na área central do Parque Natural “Chico Mendes”, localizado no Alto da Boa Vista.

Dentre as espécies da flora existentes no local, o parque possui árvores de grande porte, que precisam ser avaliadas de tempos em tempos por uma equipe técnica da Sema. Como parte das melhorias, cerca de 30 eucaliptos que apresentam risco serão suprimidos, garantindo mais segurança aos frequentadores. Neste caso, o Município realizará a devida compensação ambiental, com o plantio de espécies nativas em áreas públicas da cidade.

A previsão é que os trabalhos sejam concluídos em, aproximadamente, 30 dias. Durante esse período, o parque funcionará normalmente e o local da execução do serviço estará devidamente isolado. A Sema reforça o compromisso com a preservação ambiental e a segurança de todos, e pede a compreensão dos visitantes durante a execução dos serviços.

O Parque Natural “Chico Mendes” é um dos espaços mais tradicionais da cidade, com uma área de 15 hectares, com vegetação, lagos, trilhas, quiosques com churrasqueiras, playground e banheiros, sendo opção de lazer em contato com a natureza.

O local também oferece o serviço de doação de mudas, durante o ano todo, de terça a sexta-feira, das 8h às 12h, para estimular o plantio de árvores em calçadas e quintais. Cada morador pode retirar gratuitamente até 10 mudas por mês, de acordo com a disponibilidade das espécies.

O Parque Natural “Chico Mendes” está localizado na Avenida Três de Março, 1.025, no Alto da Boa Vista, e funciona de terça a domingo, das 8h às 17h. Mais informações podem ser obtidas pelo e-mail: [email protected].