Pacientes do Hospital Geral e do Câncer recebem visita do grupo de terapia ocupacional com cães

Os usuários do Hospital Geral e do Câncer Doutor Stênio Holanda Filho, da Rede Municipal de Saúde, receberam uma visita especial neste sábado (8). O grupo TerAUpeutas, que é formado por um grupo de cães dóceis de diversas raças, realizou uma visita com o objetivo de acolher e proporcionar alegria e bem-estar aos pacientes e usuários institucionalizados.

O TerAUpeutas foi criado recentemente e teve início a partir de um grupo de profissionais de diferentes áreas, todos tutores de animais de estimação, que se uniram para oferecer suporte emocional por meio da convivência com os pets. O projeto é inspirado na Terapia Assistida por Animais (TAA), uma abordagem terapêutica que utiliza animais como parte do tratamento, visando melhorar a saúde física, mental e emocional das pessoas.

Idealizada pelo Serviço Social, coordenado por Edna Maria, a iniciativa de levar cães terapeutas para visitar pacientes tem feito a diferença no ambiente hospitalar do Hospital Geral e do Câncer. O projeto busca promover bem-estar, reduzir a ansiedade e humanizar o atendimento. “A presença dos cães traz conforto e alegria aos pacientes, ajudando a aliviar o estresse e proporcionando momentos de leveza durante a internação”, destacou Edna.

Além de beneficiar os pacientes, a equipe de profissionais de saúde também sente os efeitos positivos da presença dos cães. Para muitos, a ação se tornou um momento de respiro no dia a dia hospitalar.

A paciente Luciene Diniz de Oliveira, 56 anos, que está realizando um tratamento médico no hospital, ficou muito feliz com a visita dos animais. Ela parabenizou a Prefeitura de João Pessoa pela ação e destacou que gostaria de receber a visita do grupo TerAUpeutas mais vezes.

“Fiquei muito feliz com essa visita especial. O ambiente de hospital não é dos melhores, mesmo com o bom atendimento dos médicos e enfermeiros. Então, receber essa visita dos cachorrinhos me deixou muito alegre e animada para continuar o tratamento. Seria bom se eles nos visitassem mais vezes”, falou Luciene.

Serviço – Para ter acesso aos atendimentos do Ambulatório de Oncologia do Hospital Geral e do Câncer, o paciente deve procurar, primeiramente, a Central de Regulação Municipal, com solicitação médica e cópia dos documentos pessoais (RG, CPF, cartão SUS e comprovante de residência) para triagem e encaminhamento à consulta com especialista em oncologia.

Para mais informações sobre os agendamentos de consultas oncológicas, o usuário pode entrar em contato com a Central de Regulação de João Pessoa através dos telefones: 3213-7630/3213-7628. A unidade hospitalar fica localizada na Av. Monsenhor Walfredo Leal, 46 – Tambiá.