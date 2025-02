Operação Casa Limpa volta para as regiões leste e sul neste sábado

Posted on

Após as festividades carnavalescas, o projeto Corredor Turístico – Música no Centro retorna nesta quarta-feira (14), quinta (15) e sexta (16). As apresentações terão início no polo da Academia Paraibana de Letras (APL), às 17h, e, em seguida, no Centro Cultural de São Francisco (CCSF), às 18h. Os interessados que desejam prestigiar as apresentações, é […]