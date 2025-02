ONDE ASSISTIR Sevilla x Barcelona AO VIVO, escalações e palpites Espanhol La Liga, HOJE (09/02)

A partida entre Sevilla x Barcelona acontece HOJE (09/02), às 17 hs, pelo Campeonato Espanhol, a La Liga 24/25. O mandante desta partida será o Sevilla que buscar os três pontos em seus domínios.

Prévia: Sevilla x Barcelona – Previsão, Notícias e Prováveis Escalações

Data: 9 de fevereiro de 2025 (domingo)

Horário (UK): 20h

Local: Estádio Ramón Sánchez Pizjuán

Competição: La Liga – Rodada 23

No Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, o Sevilla receberá o Barcelona em um confronto que promete movimentar a tabela da La Liga. Enquanto o Barça busca sua terceira vitória consecutiva e tenta se aproximar dos líderes Real Madrid, os Nervionenses, atualmente na 12ª posição, lutam para se aproximar da zona de classificação para competições europeias na próxima temporada.

Contexto da Partida

O Sevilla, comandado por Garcia Pimienta, somou 28 pontos em 22 jogos, com um retrospecto de sete vitórias, sete empates e oito derrotas. Apesar de uma campanha irregular, o time está a apenas quatro pontos do sexto colocado, o que mantém acesa a esperança de uma vaga na Europa. Recentemente, os Nervionenses entraram em uma sequência invicta de quatro jogos na La Liga, incluindo uma vitória por 2 a 1 fora de casa contra o Girona, demonstrando solidez quando joga em seu estádio.

Por outro lado, o Barcelona, liderado por Hansi Flick, ocupa a terceira posição com 45 pontos, estando a três pontos do vice-líder Atlético de Madrid e a quatro do líder Real Madrid. Após uma atuação contundente na Copa del Rey – com uma vitória por 5 a 0 sobre o Valencia, em que Ferran Torres marcou um hat-trick – os catalães querem manter o ritmo de bons resultados e pressionar ainda mais as equipes que lideram o campeonato.

Historicamente, o Barcelona tem se mostrado superior contra o Sevilla, vencendo os últimos seis confrontos diretos na La Liga e não sofrendo derrotas para os Nervionenses desde outubro de 2015.

Notícias dos Times

Sevilla

Desfalques: José Ángel Carmona está suspenso após acumular um cartão amarelo decisivo no empate sem gols contra o Getafe. Joan Jordan e Tanguy Nianzou seguem fora por lesão.

Prováveis Ajustes:

Com a ausência de Carmona, o técnico Garcia Pimienta pode optar por dar mais oportunidades a Juanlu Sanchez, mantendo, entretanto, o trio ofensivo com Dodi Lukebakio, que já marcou nove vezes na La Liga, além de Romero e Vargas.

Barcelona

Desfalques: Andreas Christensen, Marc Bernal e o goleiro Marc-André ter Stegen não estarão disponíveis para este confronto.

Retorno de Jogador-Chave: Gavi deverá estar apto para jogar, retornando após ter ficado de fora na última partida contra o Valencia devido a uma lesão na cabeça.

Possíveis Mudanças na Escalação:

Hansi Flick deve promover algumas alterações na equipe que enfrentou o Valencia. É provável que jogadores como Marc Casado, Robert Lewandowski, Ronald Araujo e Gavi entrem na formação titular. Apesar do recente hat-trick de Ferran Torres, o meia pode ser poupado para preservar o ritmo do elenco, com Lamine Yamal, Lewandowski e Raphinha formando o trio ofensivo principal. Além disso, os recuperados Dani Olmo e Íñigo Martínez podem ser chamados para atuar como substitutos no segundo tempo.

Prováveis Escalações

Sevilla (formação provável):

Goleiro: Nyland

Nyland Defensores: Sánchez, Bade, Gudelj, Pedrosa

Sánchez, Bade, Gudelj, Pedrosa Meio-campo: Saúl, Lokonga, Sow

Saúl, Lokonga, Sow Ataque: Lukebakio, Romero, Vargas

Barcelona (formação provável):

Goleiro: Szczesny

Szczesny Defensores: Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde

Koundé, Araujo, Cubarsi, Balde Meio-campo: Marc Casado, Pedri

Marc Casado, Pedri Ataque: Lamine Yamal, Gavi, Raphinha; Lewandowski

Previsão e Prognóstico

Apesar da disposição e do fator casa do Sevilla, o histórico favorável do Barcelona contra os Nervionenses e o momento atual dos catalães indicam que o time de Hansi Flick deve sair vitorioso. A expectativa é que o Barcelona conquiste os três pontos com uma vitória por 2 a 1, aproveitando sua superioridade técnica e a experiência adquirida em confrontos diretos.

🔮 Previsão: Sevilla 1 – 2 Barcelona

Conclusão

Este duelo tem implicações importantes para ambas as equipes. O Barcelona busca se aproximar dos líderes e ampliar sua sequência positiva, enquanto o Sevilla tenta surpreender e se manter na briga pela classificação europeia. Os próximos 90 minutos prometem muita intensidade e grandes emoções, e os torcedores poderão assistir a um dos confrontos mais interessantes da rodada da La Liga.

Fique atento às atualizações e prepare-se para um espetáculo de futebol neste domingo à noite!

Onde Assistir?

O Campeonato Espanhol é exclusividade dos canais Disney no Brasil. Incluindo ESPN, ESPN2. ESPN 3 E ESPN+.

