“HumanizAção” acolhe 19 pessoas em situação de rua nesta sexta-feira (7) – Agência de Notícias

Posted on

Valorização do servidor Prefeitura de João Pessoa paga folha de janeiro nesta quinta e sexta-feira com reajuste para categorias e novo salário mínimo 29/01/2025 | 08:30 | 143 Com reajuste de 7,5% para os profissionais do Magistério e da Guarda Civil Metropolitana, a Prefeitura de João Pessoa paga os salários referentes ao mês […]