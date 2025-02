Fórum Estadual de Gestores Esportivos traça estratégias e apresenta planos para 2025 – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

Com o propósito de apresentar os planos da Fundesporte (Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul) para 2025, nesta sexta-feira (7) e sábado (8) está sendo realizado o Fórum Estadual de Políticas Públicas de Esporte e Lazer – Encontro Estadual de Gestores Esportivos 2025 que reúne gestores dos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

Além de apresentar o calendário esportivo da Fundesporte para 2025, o evento pretende detalhar as ações e metas previstas para este ano. Durante o encontro, foram abordadas as principais áreas de atuação da Fundação de Desporto e Lazer, como excelência esportiva, formação esportiva, vivência esportiva, capacitação e a gestão administrativa. Os gestores também foram capacitados em relação aos procedimentos para firmar parcerias e realizar solicitações de forma eficiente.

Com a recente mudança de administrações municipais – mais de 70% das prefeituras do estado passaram por alterações nas últimas eleições – o encontro se torna uma oportunidade fundamental para que os novos gestores compreendam as políticas públicas estaduais e alinhem suas estratégias de atuação com as diretrizes do Governo de Mato Grosso do Sul.

Para o secretário de Estado de Turismo, Esporte e Cultura, Marcelo Ferreira Miranda, o momento é oportuno devido a chegada de novos secretários municipais.

“O principal objetivo desse evento é apresentar para os gestores, principalmente para os novos gestores municipais, para os presidentes de federação, de associações, as principais ações, quais são os programas, qual é o planejamento estratégico da Fundesporte e da Secretaria, para que eles possam se apoderar desses programas, construir junto com a gente a política pública no município e também das federações e nos clubes”.

“O nosso fórum de gestores municipais do estado do Mato Grosso do Sul tem como objetivo mostrar para os gestores o nosso planejamento de 2025, as ações que temos programadas no esporte para os municípios terem esse conhecimento e buscarem na Fundesporte o auxílio conforme as suas necessidades. Nós queremos atingir quem está lá na ponta”, destaca o diretor-presidente da Fundesporte, Paulo Ricardo Nuñez.

Gestores Municipais

Emerson Willian de Freitas Nunes, 58 anos, Secretário Municipal de Esportes de Chapadão do Sul, acredita que reunir gestores para compartilhar experiências e alinhar estratégias é essencial para o desenvolvimento do setor esportivo.

“Eu fui secretário de 2013 a 2016 e após oito anos estou voltando para a secretaria para assumir esse novo compromisso da gestão em Chapadão do Sul. Esse encontro de gestores é de suma importância para trocarmos ideias com os municípios e saber o que a Fundesporte nos reserva, o que poderemos levar para o nosso município. Nós temos hoje lá uma pista de atletismo, homologada, nós estamos terminando ela e agora vamos para a parte de infraestrutura para poder receber os jogos, as competições de nível nacional e até internacional. Então queremos transformar Chapadão do Sul em uma cidade esportiva”, frisa o secretário municipal.

O secretário municipal da Sejuvel (Secretaria de Esporte, Juventude e Lazer de Três Lagoas), Walter da Silva Dias, 59, enfatiza que a data do fórum ser no início do ano possibilita que os gestores organizem e planejem melhor as suas metas para o esporte em 2025.

“Já tive a oportunidade de ser gestor municipal de esporte em 2014, 2015 e 2016 e agora estou voltando este ano e fico muito tranquilo ao saber que a Fundesporte oportuniza para os gestores que estão iniciando, este fórum, com informações, trocas de experiências, é de fundamental importância, mostrar para quem está chegando agora, e não conhece estrutura de esporte do seu município e também do seu estado, como fazer para planejar uma boa gestão. Mostrar para o governo estadual que ao incentivar e investir no esporte, com certeza vai estar economizando na saúde, na educação, na eficiência das ações do seu município, ele vai propiciar para a sua população uma qualidade de vida muito melhor”, finaliza.

Bel Manvailer, Comunicação Setesc

Foto: Daniel Reino/ Setesc