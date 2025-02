Esquema especial de trânsito para os blocos de Carnaval neste sábado e domingo – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os blocos ainda lotam ruas do Rio, com segurança. Foto: Fernando Maia/ Riotur

Por conta do circuito dos blocos de rua do Carnaval 2025, a CET-Rio preparou um esquema especial de trânsito para este sábado (08/02) e domingo (09/02) para organizar as festas dos blocos autorizados pela Prefeitura do Rio. Equipes da CET-Rio, compostas por agentes e apoiadores de tráfego, com veículos operacionais e motocicletas, estarão empenhadas em garantir a fluidez do trânsito, manter os cruzamentos livres, coibir o estacionamento irregular e atuar nos bloqueios.

Além disso, farão a orientação de motoristas, pedestres e foliões. Técnicos da CET-Rio, a partir do Centro de Operações Rio (COR), irão monitorar o trânsito em tempo real por meio das câmeras, realizando ajustes na programação semafórica sempre que necessário, com o objetivo de assegurar boas condições viárias.

A partir da dispersão do bloco e a limpeza da via, o tráfego de veículos retorna às condições normais.

ZONA SUL

BLOCO CHAME GENTE

DATA: 08/02/2025

OPERAÇÃO: 8H ÀS 15H

LOCAL: SÃO CONRADO

A interdição terá início às 8h de sábado (08/02)

INTERDIÇÕES

Das 8h às 15h

– Avenida Prefeito Mendes de Morais, em ambos os sentidos, entre a Rua Herbert Moses e a Rua Engenheiro Armandino de Carvalho.

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

Das 18h de sexta-feira (07/02) até às 22h de sábado (08/02)

– Avenida Prefeito Mendes de Morais, entre o nº 808 e a Avenida Niemeyer, inclusive na baia existente.

– Rua Hebert Moses, ao longo do lado esquerdo, sentido Autoestrada.

ZONA OESTE

BLOCO DA PRAIA

DATA: 08/02/2025

OPERAÇÃO: 16h ÀS 22h

LOCAL: PEDRA DE GUARATIBA

INTERDIÇÃO

Das 16h às 22h

– Rua Barros de Alarcão, entre a rua Professor Bastos e a rua Saião Lobato.

DESVIO

Os veículos deverão seguir pela rua Professor Bastos e, em seguida, acessar a rua Belchior da Fonseca.

ZONA SUL

BLOCO SÓ CAMINHA

DATA: 09/02/2025

OPERAÇÃO: 11h às 17h

LOCAIS: HUMAITÁ E BOTAFOGO

INTERDIÇÕES

– Das 9h às 18h:

– Largo dos Leões, pista junto às edificações de numeração ímpar, entre a Rua Conde de Irajá e Rua Marques;

– Das 12h às 18h:

Rua Marques;

– Das 12h às 18h:

Rua Capistrano de Abreu;

– Das 14h às 18h:

Rua Conde de Irajá, entre a rua Voluntários da Pátria e a rua São Clemente, durante a passagem do bloco.

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

Das 18h de sábado (08/02) às 21h de domingo (09/02)

– Rua Marques, entre a rua Humaitá e a rua Capistrano de Abreu;

– Rua Capistrano de Abreu (toda extensão);

– Rua Conde de Irajá, entre a rua Capistrano de Abreu e a rua São Clemente.

CENTRO

MEGABLOCO SERAQUEABRE?

DATA: 09/02/2025

OPERAÇÃO: 5h às 13h

LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO CARLOS E RUA PRIMEIRO DE MARÇO

INTERDIÇÕES

Das 5h às 13h

– Avenida Presidente Antônio Carlos, da Avenida Beira Mar até o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson;

– Avenida Presidente Antônio Carlos, desde o cruzamento com as avenidas Franklin Roosevelt e Presidente Wilson até a Rua Primeiro de Março;

– Rua Primeiro de Março, desde o cruzamento a Avenida Antônio Carlos até a Avenida Presidente Vargas;

– Todos os acessos para a Avenida Presidente Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março.

PROIBIÇÃO DE ESTACIONAMENTO

Diversas vias do entorno da Avenida Antônio Carlos e Rua Primeiro de Março terão o estacionamento proibido desde às 23h de sábado (01/02), portanto, NÃO É RECOMENDADA A IDA E A VOLTA COM VEÍCULO PARTICULAR ao evento.

DESVIOS E ROTAS ALTERNATIVAS

Para o deslocamento dos condutores que circulam entre o Centro, Zona Norte e Zona Sul, a recomendação é utilizar as rotas, pela Lapa, Rua Teixeira de Freitas e Avenida Mem de Sá, ou os túneis Santa Bárbara, Rebouças e Marcello Alencar.

ATENÇÃO! Para aqueles que possuem compromissos com horários marcados, como voos no Aeroporto Santos Dumont e viagens na Rodoviária Novo Rio, a sugestão é a antecipação do deslocamento.

Outra recomendação importante aos deslocamentos é dar prioridade à utilização dos transportes públicos, como o Metrô e o trem da SuperVia, já que esses modos de transportes são de alta capacidade e não são diretamente impactados por fechamentos viários.