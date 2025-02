Educação inicia ano letivo com aula inaugural no Teatro – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A educação deve ser um processo contínuo de aprendizado e aprimoramento, tanto para os alunos quanto para os professores. Pensando nisso é que a Secretaria de Educação realizou a aula inaugural para profissionais da pasta na manhã de sexta-feira, 7.

O encontro reuniu cerca de 300 pessoas no auditório do Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto para dar as boas-vindas à equipe, marcando o início do ano letivo. Para oferecer maior acessibilidade e alcance, o conteúdo foi transmitido ao vivo no youtube.

Durante a abertura, o secretário José Carlos Firme, destacou a importância de os educadores estarem abertos a inovações e dispostos a experimentar novas estratégias pedagógicas. “Em meio a todas essas mudanças, é importante lembrar que o objetivo final da educação é formar cidadãos responsáveis, éticos e conscientes do seu papel na sociedade. Somente assim poderemos construir um futuro melhor e mais promissor para as gerações futuras”, disse.

Em seguida, os presentes puderam assistir a palestra “Motivação e engajamento: estratégias para motivar os educadores, enfrentar desafios e liderar mudanças positivas”, ministrada pela prof. Doutora Emilly Fedelix.

Dentre diversos apontamentos em sua fala, Emily contextualizou o cenário atual, da diferença de gerações, que os professores vivem na atualidade e falou sobre ser o verdadeiro “influencer” e sobre o imediatismo dos resultados. “Muitas vezes, subestimamos o alcance do nosso trabalho porque ele não é imediato. Diferente de um post viral, o impacto de um professor é silencioso e demora a aparecer – mas ele é profundo e permanente”, afirmou.

O encontro também contou com a apresentação de dança dos alunos da EM Tancredo, que integram o projeto Vem Dançar.

Confira o currículo da palestrante

Prof. Doutora Emilly Fedelix é professora de pós-graduação no Instituto Singularidades. Doutora em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina, Especialista em Tecnologias, Comunicação e Técnicas de Ensino pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná (2018), Mestra em História Cultural pela Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) pela linha de pesquisa História da Historiografia, Arte, Memória e Patrimônio, especialista em História Social (2013), graduada em Licenciatura em História (2012). Colunista em Educação.