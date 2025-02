CSI alcança marco de mais de 3.000 ocorrências atendidas

Paula Paz





Secretaria de Proteção ao Cidadão

O Centro de Segurança e Inteligência (CSI) de São José dos Campos segue reforçando a segurança da população. Nesta primeira semana de fevereiro, o Centro atingiu a marca de 3.015 atendimentos às ocorrências, com resultados expressivos: 685 veículos recuperados, 309 procurados capturados e 1.416 detidos.

Para ampliar ainda mais a eficácia do monitoramento, um novo edital de licitação foi lançado, garantindo a ampliação da infraestrutura de segurança. O sistema contará com 1.691 câmeras inteligentes no total, além de tecnologia avançada para reconhecimento facial e de placas de veículos, monitoramento de perímetro e cerca virtual. Outras melhorias incluem a fiscalização de veículos em situações irregulares, detecção de aglomerações, além de aprimoramentos na conectividade e telecomunicação da Rede Corporativa Municipal.

Desde sua inauguração, em 6 de abril de 2021, o CSI tem sido um importante aliado no combate à criminalidade, com as câmeras inteligentes e o sistema de reconhecimento facial espalhados por toda a cidade.

O trabalho integrado do CSI segue garantindo mais segurança para a população, contribuindo para a redução da criminalidade e a eficiência nas ações policiais.

Destaques da semana

Condutor embriagado colide com poste

Na segunda-feira (3), uma equipe do CSI identificou um condutor que havia colidido com um veículo estacionado e, em seguida, bateu contra um poste de iluminação pública na Av. Heitor Villa Lobos. O motorista, visivelmente alterado, apresentava falas desconexas e retardo nas reações motoras. Ele foi conduzido à Central de Flagrantes, e fez exame que confirmou a embriaguez. A prisão foi ratificada pela autoridade policial.

Roubo de veículo, roubo a estabelecimento e apoio à PF

Na última terça-feira (4), as ocorrências foram de roubos e apoio à Polícia Federal. Um carro que havia sido roubado em Taubaté, foi identificado circulando pelo bairro Campo dos Alemães. Graças ao videomonitoramento do CSI, as equipes do GTAM conseguiram abordar o condutor do veículo na Av. Antônio de Pádua Santos. O condutor confessou o crime e foi encaminhado à Central de Polícia Judiciária, onde permaneceu preso por roubo. O carro foi devolvido à vítima.

A equipe de monitoramento do CSI analisou imagens de um roubo no Galo Branco, na região leste, e identificou um suspeito e uma motocicleta utilizada no crime. As informações foram repassadas à Polícia Civil, que conseguiu deter o indivíduo e recuperar o veículo roubado, além de um simulacro. O autor foi conduzido ao 5º Distrito Policial.

E, por fim, um veículo prata, envolvido em uma chacina em Tremembé (SP) foi identificado pelos radares inteligentes na Av. dos Astronautas. Com apoio do CSI e da PM, o carro foi monitorado e abordado. Os dois ocupantes foram levados à Delegacia da Polícia Federal e o veículo foi apreendido.

Captura de procurado

Durante patrulhamento, nesta quarta (5), um carro passou por radares inteligentes e levantou suspeitas. Após consulta no sistema e abordagem do condutor, foi constatado que havia um mandado de prisão aberto contra ele por pensão alimentícia. O suspeito foi levado à Central de Flagrantes, ficando à disposição da Justiça, e o carro foi entregue à esposa do detido.



MAIS NOTÍCIAS



Secretaria de Proteção ao Cidadão