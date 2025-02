Conselho Tutelar de Sorocaba atende em novo endereço a partir de segunda-feira (10) – Agência de Notícias

Posted on

O aviso de licitação para a contratação da consultoria responsável pela produção de estudos de viabilidade do projeto de privatização da Empresa Metropolitana de Águas e Energia (Emae) foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quinta-feira (27). A iniciativa integra o Programa de Parcerias de Investimentos do Estado de São Paulo (PPI-SP). Ao […]