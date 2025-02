Brighton & Hove Albion x Chelsea ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês EFL Championship, HOJE (08/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a EFL Championship edição 2024/2025, entre Brighton & Hove Albion x Chelsea acontece hoje, HOJE (08) às 17 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Brighton ue tentará a vitória em seu território.

No próximo sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 17h (horário de Brasília), o Brighton & Hove Albion x Chelsea pela quarta rodada da FA Cup no Amex Stadium. Este confronto entre duas equipes da Premier League promete ser emocionante, especialmente considerando o histórico recente entre os clubes.

Análise das Equipes

O Brighton, sob o comando do técnico Fabian Hurzeler, iniciou a temporada com vitórias impressionantes contra times como Manchester United, Manchester City, Tottenham e Newcastle. No entanto, a equipe tem enfrentado dificuldades recentemente, incluindo uma derrota devastadora por 7 a 0 para o Nottingham Forest na última rodada da Premier League. Atualmente, os Seagulls ocupam a 11ª posição na tabela, com 33 pontos em 24 jogos.

Por outro lado, o Chelsea, liderado por Enzo Maresca, vem de uma vitória por 2 a 1 sobre o West Ham United. Os Blues estão em ascensão, ocupando a 4ª posição na Premier League, com 43 pontos em 24 partidas. A equipe tem demonstrado resiliência, especialmente ao virar jogos em que começou atrás no placar.

Retrospecto Recente

Nos últimos confrontos diretos, o Chelsea tem levado vantagem, vencendo quatro dos últimos seis encontros contra o Brighton. No entanto, o Brighton buscará revanche após a derrota por 4 a 2 no Stamford Bridge, ocorrida há pouco mais de quatro meses.

Notícias das Equipes

O Brighton enfrenta uma série de desfalques devido a lesões. Jogadores como Jason Steele (ombro), Igor Julio (coxa), Ferdi Kadioglu (dedo do pé), James Milner (coxa) e Solly March (muscular) estão indisponíveis. Além disso, Mats Wieffer (coxa), Carlos Baleba, Yasin Ayari (ambos com lesões musculares) e Pervis Estupiñán (não especificado) serão avaliados antes da partida. A recente contratação, Eiran Cashin, está apto para estrear após se recuperar de uma lesão no tendão.

O Chelsea também lida com ausências importantes. Mykhaylo Mudryk está suspenso, enquanto Wesley Fofana, Omari Kellyman (ambos com lesões no tendão), Romeo Lavia e Benoit Badiashile (ambos com lesões na coxa) permanecem fora. Nicolas Jackson (tendão) e Marc Guiu (virilha) são dúvidas após se lesionarem na última partida. Christopher Nkunku pode ser escalado como atacante central, e Cole Palmer, que marcou quatro gols contra o Brighton no último encontro, deve continuar na posição de meia-atacante.

Previsão

Considerando as recentes dificuldades defensivas do Brighton e o momento positivo do Chelsea, é provável que os Blues saiam vitoriosos deste confronto. No entanto, a FA Cup é conhecida por suas surpresas, e o Brighton buscará aproveitar o fator casa para contrariar as expectativas.

Este jogo será transmitido ao vivo no Reino Unido pela ITV às 20h (horário local). No Brasil, os fãs devem verificar as programações locais para informações de transmissão.

Lembre-se de que as informações sobre as equipes e previsões estão sujeitas a alterações até o momento da partida. É aconselhável acompanhar as atualizações oficiais dos clubes para obter as informações mais recentes.

Onde assistir?

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+