Birmingham City x Newcastle United ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês EFL Championship, HOJE (08/02)

A partida válida pelo Campeonato Inglês de futebol – Segunda Divisão, a EFL Championship edição 2024/2025, entre Birmingham City x Newcastle United acontece hoje, HOJE (08) às 14h45 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Birmingham ue tentará a vitória em seu território.

EFL Cup

No próximo sábado, 8 de fevereiro de 2025, às 14h45 (horário de Brasília), o Birmingham City x Newcastle United no St. Andrew’s Stadium para a quarta rodada da FA Cup. O Birmingham, líder da League One, vem de uma sequência invicta de 18 jogos em todas as competições, enquanto o Newcastle, atualmente sexto colocado na Premier League, está embalado por uma série de vitórias recentes.

Análise das Equipes

O Birmingham City, sob o comando de Chris Davies desde junho de 2024, tem se destacado na League One com 19 vitórias, seis empates e apenas duas derrotas, somando 63 pontos em 27 partidas. A equipe eliminou o Lincoln City na fase anterior da FA Cup com uma vitória por 2 a 1. O atacante Jay Stansfield, contratação recorde do clube por £15 milhões, tem sido fundamental, marcando 17 gols em 25 jogos.

O Newcastle United, dirigido por Eddie Howe, garantiu vaga na final da EFL Cup após superar o Arsenal com um agregado de 4-0 nas semifinais. Após um início de temporada irregular, os Magpies encontraram consistência, vencendo 11 dos últimos 13 jogos, incluindo uma sequência de nove vitórias consecutivas. Na fase anterior da FA Cup, derrotaram o Bromley por 3 a 1.

Notícias das Equipes

O Birmingham não apresenta desfalques significativos e deve manter a base da equipe que venceu o Rotherham United recentemente. Já o Newcastle tem algumas preocupações: Harvey Barnes (lesão muscular), Jamaal Lascelles (ligamento cruzado) e Joelinton (joelho) estão fora. Considerando o confronto iminente contra o Manchester City, Howe pode optar por rodar o elenco, com jogadores como Callum Wilson, Joe Willock e Sean Longstaff possivelmente ganhando oportunidades como titulares.

Previsão

Embora o Birmingham esteja em excelente forma e jogue em casa, o Newcastle possui um elenco mais qualificado e vive um grande momento. Espera-se que os Magpies avancem para a próxima fase com uma vitória por 3 a 1.

navlistPrincipais destaques da quarta rodada da FA Cupturn0news13

Onde assistir?

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+