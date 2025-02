avanços na integração entre Camapuã e Ribas do Rio Pardo – Agência de Noticias do Governo de Mato Grosso do Sul

A rodovia MS-338, que conecta os municípios de Camapuã e Ribas do Rio Pardo, está passando por transformações expressivas que irão impulsionar o desenvolvimento econômico e logístico da região norte e leste do Estado. Com um investimento de R$ 89 milhões, a primeira fase das obras, cobrindo 45 km, foi entregue pelo governador Eduardo Riedel, em julho de 2024.

Já a segunda etapa, partindo de Ribas do Rio Pardo, está atualmente em andamento e prevê um aporte de R$ 132 milhões para a pavimentação de mais 66 km.

Para o secretário de Infraestrutura e Logística, Guilherme Alcântara, essa obra representa um avanço essencial para a mobilidade e o crescimento do estado. “Estamos falando de um corredor estratégico que facilitará o escoamento da produção e ampliará as oportunidades para os municípios envolvidos. Essa rodovia não é apenas uma ligação entre cidades, mas um eixo de desenvolvimento que trará mais competitividade e segurança para o transporte na região”, destacou.

Além da MS-338, o Governo está investindo R$ 33 milhões na pavimentação de 12 km da MS-357, trecho que liga o município de Ribas do Rio Pardo ao entroncamento com a MS-338, completando assim a ligação rodoviária com Camapuã. Atualmente, essa obra está em fase de conclusão, incluindo a construção de duas pontes sobre os rios Botas e Pardo.

As rodovias são estratégicas para a região porque atendem o Vale da Celulose, um dos maiores polos produtivos de Mato Grosso do Sul, impulsionado pela fábrica da Suzano (maior produtora global de celulose), em Ribas do Rio Pardo.

Considerado um marco no setor, o empreendimento tem capacidade para produzir 2,55 milhões de toneladas anuais e vem gerando milhares de empregos diretos e indiretos, impulsionando a economia estadual e a transformação social de MS. Além disso, as vias fortalecem a infraestrutura logística do polo empresarial da região, garantindo melhor fluxo para transporte de insumos e produtos industriais.

Esses investimentos refletem o compromisso da gestão estadual em criar condições adequadas de infraestrutura para atrair novos empreendimentos e fomentar o crescimento econômico. “Nosso objetivo é entregar rodovias modernas e bem estruturadas, garantindo melhores condições para quem produz e circula por Mato Grosso do Sul. Cada quilômetro pavimentado é um passo a mais na construção de um Estado mais integrado e desenvolvido”, concluiu Guilherme Alcântara.

O governador Eduardo Riedel destaca que a região está recebendo investimentos em diversos setores, e a infraestrutura viária é um fator essencial para potencializar esse crescimento. “Ao Governo cabe criar as condições adequadas para que essas iniciativas se consolidem, com a chegada de empresas, novos empreendimentos no setor produtivo e outras iniciativas, garantimos benefícios para os municípios do entorno, gerando emprego e renda para a população”, pontua o governador.

A expectativa é que as melhorias na malha viária reduzam o tempo de percurso, facilitem o escoamento da produção e promovam uma maior integração entre os municípios beneficiados.

Alexsandro Nogueira, Comunicação Seilog

Fotos: Arquivo