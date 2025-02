Aston Villa x Tottenham ONDE ASSISTIR AO VIVO, PALPITES E ESCALAÇÕES Inglês FA CUP, HOJE (09/02)

Por MRNews



A partida válida pela FA Cup 2025, entre Aston Villa x Tottenham acontece hoje, HOJE (09) às 17h35 hs , horário oficial de Brasília. O mando de campo desta partida pertence ao Aston Villa que tentará a vitória em seu território.

Prévia: Aston Villa x Tottenham Hotspur – FA Cup 2025

Data: 9 de fevereiro de 2025

Horário (UK): 17h35

Local: Villa Park

Com o coração ainda machucado por recentes decepções, o Tottenham Hotspur viaja para o West Midlands para enfrentar o Aston Villa na quarta rodada da FA Cup. Enquanto os Spurs lutam para recuperar a confiança após uma série de resultados negativos, os anfitriões buscam aproveitar a vantagem de jogar em casa para avançar na competição.

Contexto da Partida

Após uma dolorosa derrota por 4 a 0 para o Liverpool, na segunda partida das semifinais da EFL Cup, o Tottenham ainda tenta se recuperar de um revés que comprometeu as ambições de levantar um troféu nesta temporada. Apesar de terem conquistado uma vitória por 2 a 0 no derby londrino contra o Brentford na última rodada da Premier League – encerrando uma sequência de quatro derrotas consecutivas – a equipe continua distante das primeiras posições da tabela e, curiosamente, ainda se encontra mais próxima da zona de rebaixamento que dos lugares europeus.

Além disso, na FA Cup, os Spurs protagonizaram uma atuação decepcionante contra o Tamworth na terceira rodada. Embora o placar tenha sido de 3 a 0, a necessidade de disputar a prorrogação expôs vulnerabilidades que não podem ser ignoradas.

Por outro lado, o Aston Villa, que conquistou sua vaga na quarta rodada com um 2 a 1 emocionante sobre o West Ham United – com gols de Amadou Onana e Morgan Rogers, que neutralizaram o gol de Lucas Paqueta – tenta se reerguer após uma derrota recente por 2 a 0 para o Wolverhampton Wanderers. Os Lions, que somam um invicto de 10 jogos em todas as competições em Villa Park desde outubro, sabem que sua força no jogo em casa pode ser decisiva, mesmo que tenham sofrido gols em suas últimas partidas contra o Tottenham.

Análise dos Times

Tottenham Hotspur

A situação do Tottenham não é das melhores. Além da recente derrota humilhante contra o Liverpool, o elenco vem sofrendo com uma onda de lesões que vem afetando a qualidade do time. Nesta quarta rodada, o técnico Ange Postecoglou terá que lidar com a ausência de diversos jogadores importantes, como:

Richarlison: Sofreu lesão na panturrilha e teve que ser retirado, sendo substituído pelo novo reforço Mathys Tel.

Sofreu lesão na panturrilha e teve que ser retirado, sendo substituído pelo novo reforço Mathys Tel. Outros desfalques: Guglielmo Vicario (tornozelo), Radu Dragusin (joelho), Wilson Odobert (isquiotibiais), Dominic Solanke (joelho), James Maddison (panturrilha), Micky van de Ven (condição física), Destiny Udogie (isquiotibiais), Cristian Romero (coxa), Timo Werner (coxa) e Brennan Johnson (panturrilha).

Para tentar suprir essas ausências, Postecoglou deve ajustar a equipe, possivelmente promovendo Mathys Tel ao time titular – caso Son Heung-min seja reposicionado para uma função central – e dando espaço a jogadores como Pedro Porro e Lucas Bergvall, que trarão energia e dinamismo ao setor ofensivo.

Aston Villa

Os anfitriões, comandados por Unai Emery, também enfrentam desafios, mas parecem ter condições melhores para aproveitar o fator casa. Entre as novidades do Aston Villa, há a possibilidade de uma estreia para o novo atacante cedido, já que Marcus Rashford, embora esteja apto, deve estrear como substituto devido à pouca prática recente. O técnico também deve considerar dar oportunidades a Marco Asensio, já que Axel Disasi permanece impedido por estar cup-tied.

No setor defensivo, o Villa mantém uma base consistente, e a equipe tem compensado eventuais dificuldades com exibições sólidas em casa – mesmo que, recentemente, tenham sofrido gols em jogos contra os Spurs. Emery ressalta, entretanto, que jogadores como Ollie Watkins, Pau Torres, Matty Cash, Tyrone Mings e Ross Barkley ainda estão fora de ação devido a lesões.

Prováveis Escalações

Aston Villa (Possível Formação)

Goleiro: Olsen

Olsen Defensores: Garcia, Kamara, Konsa, Maatsen

Garcia, Kamara, Konsa, Maatsen Meio-campo: Tielemans, Onana

Tielemans, Onana Ataque: Rogers, McGinn, Ramsey; Malen

Tottenham Hotspur (Possível Formação)

Goleiro: Kinsky

Kinsky Defensores: Porro, Danso, Davies, Spence

Porro, Danso, Davies, Spence Meio-campo: Bissouma, Bentancur, Bergvall

Bissouma, Bentancur, Bergvall Ataque: Kulusevski, Mathys Tel, Son Heung-min

Previsão e Prognóstico

Embora o histórico dos Spurs contra o Aston Villa – com nove vitórias em dez partidas fora de casa – seja relevante, ele perde peso diante da atual situação do Tottenham, que chega a esta partida com elenco enfraquecido, baixo moral e uma série de lesões que prejudicam o rendimento da equipe. Por outro lado, o Aston Villa tem o conforto de jogar em casa e vem de uma semana de descanso das obrigações na Champions League, o que pode ser determinante para impor seu ritmo e criar oportunidades.

🔮 Previsão: Aston Villa 3 x 1 Tottenham Hotspur

Com a superioridade em diversos setores e a vantagem do fator casa, os Lions devem dominar a partida, deixando os Spurs lutando apenas pela vaga na Liga Europa.

Fique atento às próximas atualizações e análises enquanto se aproxima o pontapé inicial desta importante partida da FA Cup 2025.

ONDE ASSISTIR

Quem detém os direitos de transmissão da EFL é a ESPN, e o grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, ESPN+