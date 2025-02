Agentes do BRT Seguro detêm três homens por furto de cabos – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Posted on

Nesta semana, a Fundação do Trabalho de Mato Grosso do Sul (Funtrab) promove processo seletivo de 64 vagas, em que uma empresa da área da construção civil estará presente durante quatro dias. Confira os detalhes: Pedreiro (30 vagas) – para trabalhar em Ribas do Rio Pardo, com salário de R$ 2.007,98, mais vale-alimentação de R$600 e […]