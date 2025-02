Abertura do Cruzeirão 2025 será dia 22 de fevereiro no Ginásio Municipal de Sorocaba – Agência de Notícias

Evento esportivo, que terá partida amistosa entre Amigos do Manga e Amigos do Capita, tem caráter solidário, com a arrecadação de alimentos para a campanha “A Fome não é Fake”

A abertura oficial da 66ª edição do Torneio Aberto de Futsal “Jornal Cruzeiro do Sul” – Cruzeirão 2025 acontece no dia 22 de fevereiro (sábado), a partir das 15h, no Ginásio Municipal de Esportes “Dr. Gualberto Moreira”, na Vila Hortência. Uma das atrações da programação será a partida amistosa entre as equipes Amigos do Manga e Amigos do Capita, craque do Magnus Futsal Sorocaba.

A competição é realizada pela Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria de Esporte e Qualidade de Vida (Sequav), com apoio da Fundação Ubaldino do Amaral (FUA). Logo após a partida amistosa serão realizadas as duas primeiras disputas do torneio.

A programação da abertura oficial do Cruzeirão 2025, que conta com a parceria da Secretaria de Governo (Segov), Secretaria de Comunicação (Secom) e Fundo Social de Solidariedade (FSS), ainda tem caráter solidário. O morador interessado em prestigiar o evento festivo poderá fazer a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado à campanha “A Fome não é Fake!”, do Fundo Social de Solidariedade (FSS).

A troca do alimento não perecível pela entrada deverá ser feita no dia da abertura do Cruzeirão 2025, no Ginásio Municipal de Esportes, que comporta 2.500 pessoas. Os portões serão abertos ao público às 14h. Todos os produtos arrecadados serão repassados às famílias da cidade que mais necessitam.

De acordo com a Sequav, nao será permitida a entrada no ginásio com garrafas de vidro, latas e capacete de motocicleta. O Ginásio Municipal de Esportes está localizado na Rua José Martins, 5, na Vila Hortência.

Sobre a competição

Considerado um dos maiores do País, o torneio tem como objetivo promover o intercâmbio esportivo entre as cidades de Sorocaba e região, além de integrar, socializar e otimizar a participação de um grande número de atletas, estimulando a prática do futsal, vislumbrando inserir o hábito de uma atividade física salutar e melhorando a qualidade de vida da população.

A 65ª edição do campeonato contará com a participação de 130 clubes, sendo 76 na categoria Principal, 26 na Veterano, 13 na Master, nove na categoria Feminino e seis na Super Veterano.

Na noite desta quinta-feira (6), a Sequav realizou o Congresso Técnico do Cruzeirão 2025, no Salão de Vidro do Paço Municipal, onde foram tratados detalhes quanto o formato da disputa, sorteio dos grupos, entre outros detalhes do regulamento. Mais informações sobre o campeonato estão disponíveis no site: https://esporte.sorocaba.sp.gov.br/campeonatos/cruzeirao-2025/, pelo telefone: (15) 3212-7289 ou pelo e-mail: [email protected].