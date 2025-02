Volta às aulas é marcada por entusiasmo na rede municipal

Ariane Caldas





Após o período de férias, a rede de ensino municipal de São José dos Campos abriu as portas de suas 180 unidades escolares nesta quinta-feira (6) para acolher 80 mil estudantes no início do ano letivo de 2025.

O clima foi de animação, reencontros e expectativa para os desafios e conquistas que virão. Os alunos das escolas da Prefeitura de São José dos Campos foram recebidos pelas equipes gestoras, professores e profissionais da Educação com carinho, segurança, merenda de qualidade, materiais escolares e muito mais nas escolas de Educação Infantil e do Ensino Fundamental.

Alunos do 6º ao 9º da EMEFI Profª Áurea Cantinho Rodrigues no primeiro dia de aula | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

A Prefeitura realiza também ações de mobilidade por meio do Educamob, com rondas diárias, nos horários de entrada e saída dos alunos, e a presença das equipes da Ronda Escolar da Guarda Civil Municipal.

De volta à rotina

O descanso é bom e merecido, mas a volta às aulas tem gostinho especial. Rever os amigos, os professores e voltar para a rotina de atividades é também muito prazeroso e necessário.

Para quem está no último ano do Ensino Fundamental II é um mix de sentimentos: aproveitar os amigos e pensar no futuro.

Alunos compartilham sonhos e planos para 2025 | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Rafael Rodrigo Santos Cordeiro é aluno da Emefi Profª Áurea Cantinho Rodrigues e estava ansioso para o primeiro dia de aula. Na mochila, além dos novos materiais, leva o sonho de um futuro brilhante.

“Quero ser uma pessoa melhor, ter notas muito boas para que eu consiga ter um rendimento ainda melhor e passar em provas militares da aeronáutica. Para mim, seguir uma carreira militar é dar um futuro melhor para a minha família e para mim mesmo”, destaca o aluno.

Rafael sonha em atuar na área militar | Foto: Claudio Vieira/PMSJC

Aos 14 anos, Damares da Silva Carlos Rodrigues também segue o mesmo pensamento. Para ela, o ano de 2025 promete grandes momentos com uma pitada de saudade. “Minha expectativa está bem alta para esse ano, para focar nos estudos e também nas amizades. Eu olho pra trás e vejo o quanto que a gente construiu essa escola, os alunos também fazem a escola, quero aproveitar tudo o que posso”, disse.

Expectativa alta para último ano no Ensino Fundamental | Foto: Cláudio Vieira/PMSJC

Educação Infantil

Para os pequenos a volta às aulas é um mundo novo cheio de descobertas. Na EMEI Profª Idelena Menezes Trefilio de Carvalho, localizada na região norte, o primeiro dia foi cheio de cuidado e amor para a acolhida das crianças.

“Através de um ambiente e propostas acolhedoras os alunos se sentem mais seguros e vão conhecendo a escola aos pouquinhos, sempre com muito carinho e um olhar especial para as necessidades e sentimentos de cada um”, conta Damares Graciano, professora do infantil I.

Momento de leitura com os alunos do Infantil I | Foto: PMSJC

O trio de amigos Pedro, Joaquim e Clara do Pré II voltaram animados para primeiro dia de aula.

Fofura e amizade no início do ano letivo | Foto: PMSJC

Aos 4 anos, Clara gosta de desenhar e de brincar. “Eu desenho minha família, coração e princesas”, disse.

Já Pedro e Joca estavam com saudades de jogar bola e rever os amigos.



