Túneis Rebouças, José Alencar e Santa Bárbara serão fechados na noite desta quinta-feira – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

O Túnel José Alencar vai ser interditado para serviços de manutenção – Arquivo/Prefeitura do Rio

A CET-Rio informa que as galerias do Túnel Rebouças serão fechadas, nesta quinta-feira (6/2), no sentido Lagoa, das 23h30 às 5h, para serviços de manutenção. As galerias de sentido oposto funcionarão com uma faixa reversível, da esquerda no sentido Zona Sul. As outras duas faixas de trânsito, sentido Centro.

Já o Túnel Vice-Presidente José Alencar será interditado no sentido Barra da Tijuca, das 23h às 4h, para serviços de manutenção. Os veículos do sentido interditado serão desviados pela Serra da Grota Funda (Avenida Artur Xexéo). Os ônibus do BRT, sentido Barra, irão trafegar pela calha da galeria oposta. Já os ônibus que trafegam originalmente pela calha, sentido Santa Cruz, seguirão pela pista comum a todos os veículos.

E o Túnel Santa Bárbara será fechado no sentido Santo Cristo, das 23h às 5h, para obras. A galeria no sentido Laranjeiras funcionará normalmente.