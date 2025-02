Tigres x Atlas ASSISTIR AO VIVO HOJE (08/02), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre Tigres x Atlas é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (08/02) às 22 hs (horário de Brasília). A partida tem Tigres como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

OUTROS JOGOS

Tigres x Atlas: Como Eles Chegam à Partida da Liga MX

O clássico entre Tigres e Atlas, correspondente à 6ª rodada da Liga MX do México, promete agitar os fãs de futebol no próximo sábado, 8 de fevereiro de 2025. A partida será disputada no Estádio Universitário, localizado em San Nicolás de los Garza, às 22h (horário local), e terá transmissão ao vivo pelo Canal 7 TV Azteca.

Como Chegam os Times

O Tigres, uma das equipes mais tradicionais e fortes da Liga MX, está em busca de mais uma vitória para manter suas pretensões de título. A equipe tem mostrado um desempenho consistente e será uma adversária difícil para o Atlas, que, apesar de ser uma equipe muito respeitada, enfrenta desafios nesta temporada.

O Atlas, por outro lado, chega para o confronto com a intenção de surpreender e conquistar pontos importantes fora de casa. O time tem se destacado por sua forte defesa e tentará neutralizar as investidas ofensivas do Tigres para sair com um resultado positivo.

Expectativa para o Jogo

A expectativa para o clássico é alta, com ambos os times buscando somar pontos importantes na tabela de classificação. O Tigres, por ser uma equipe de maior tradição, é visto como favorito, mas o Atlas tem se mostrado resiliente e capaz de enfrentar grandes desafios.

Onde Assistir

Para os fãs que desejam acompanhar o jogo ao vivo, a partida será transmitida pelo Canal 7 TV Azteca, que oferece cobertura de alta qualidade da Liga MX. Fique ligado para todas as atualizações e não perca nada do minuto a minuto desta grande partida.

Acompanhe o jogo Tigres x Atlas e fique por dentro de todas as novidades da Liga MX!





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.