São José tem dois convocados para o Jogo das Estrelas do NBB

Os atletas Adyel Borges e Douglas dos Santos, do Farma Conde São José Basketball, foram selecionados para participarem do Jogo das Estrelas do NBB Caixa na temporada 2024/25.

A edição desse ano do maior evento do basquete brasileiro será realizada na Arena UniBH, em Belo Horizonte-MG, nos dias 21 e 22 de março, reunindo alguns dos principais atletas, treinadores e celebridades do esporte.

Os atletas somam os melhores números da carreira na atual temporada. Em seu segundo ano na equipe joseense, o ala/pivô Douglas dos Santos tem médias de 14,6 pontos, 6,7 rebotes e 15,8 de eficiência por jogo na competição.

Na edição passada, Douglas foi convidado para participar do Torneio de Enterradas do Jogo das Estrelas, sendo convocado agora pela primeira vez para atuar no jogo principal do evento.

O atleta de 26 anos estará no time capitaneado por Jhonatan, do Flamengo, que contará ainda com: Lucas Dias (Sesi Franca), Alexey (Flamengo), Alex (Bauru), Gui Deodato (Flamengo), Alexandre Paranhos (KTO Minas), Lucas Lacerda (Caixa Brasília) e Daniel Von Haydin (Caixa Brasília). Léo Costa (KTO Minas) vai ser o técnico.

“É uma felicidade gigante. Eu trabalho muito duro para isso, estou me dedicando demais. Ano passado já fui para o Torneio de Enterradas, esse ano queria ir para o Jogo, era algo que realmente almejava para minha carreira e agora que se realizou estou muito feliz. É a conquista de um sonho estar presente no jogo, um reconhecimento pelo trabalho que estamos fazendo no dia a dia”, afirmou Douglas dos Santos.

Jovem experiente

Contratado para a disputa do NBB Caixa da atual temporada, o ala/armador Adyel Borges também tem atraído grande atenção. Atuando como sexto homem do São José Basketball, o jogador de 22 anos tem médias de 13,2 pontos, 5,4 rebotes e 4,2 assistências por jogo nessa edição.

Adyel integrará a equipe das Jovens Estrelas, capitaneada por Reynan, do Pinheiros, e terá os seguintes companheiros: Nathan Mariano (Sesi Franca), Wini Silva (KTO Minas), Felipe Gregate (Mogi), Brunão (Paulistano), Lucas Atauri (Paulistano), Andrezão (Bauru) e Tico Faria (Corinthians). O treinador será Renan Custódio, do Paulistano, campeão da Liga de Desenvolvimento de 2024.

Apesar da pouca idade, esta será a quarta participação do jovem ala/armador joseense no evento festivo. “Estou muito feliz com essa nova oportunidade do Jogo das Estrelas. Com certeza é um lugar que todos querem estar e ser chamado novamente é um privilégio muito grande. Estou ansioso para estar presente e desfrutar desses dias de festa”, disse Adyel, que na atual temporada já foi convocado pela primeira vez na carreira para a Seleção Brasileira adulta.

Formato dos jogos

O Jogo das Estrelas de 2025 segue o padrão da última edição: foram formadas quatro equipes – 2 com atletas brasileiros com idade superior a 23 anos (times Georginho e Jonathan), uma com atletas estrangeiros (time Bennett) e uma com jovens com idade inferior a 23 anos (time Reynan).

Todos os participantes foram eleitos em votação realizada pela Liga Nacional de Basquete com os capitães das equipes, técnicos e imprensa especializada.

As equipes participaram de sorteio para definir o chaveamento dos confrontos, que ficou da seguinte maneira: Time Jhonatan x Time Bennett será o primeiro embate e Time Georginho x Time Reynan será o duelo da segunda semifinal. Os vencedores de cada jogo avançam para a final e decidem o título da edição. Cada partida tem duração de dois tempos de seis minutos.

Estes jogos acontecerão no dia 22, sábado. No dia 21, sexta-feira, acontecerão os torneios individuais, onde atletas selecionados (ainda não divulgados) participarão do Torneio de Enterradas, Torneio de Três Pontos e Torneio de Habilidades. Em ambos os dias, haverá uma série de ativações e atrações acontecendo simultaneamente no entorno do ginásio.

Sequência joseense

Após uma sequência de cinco vitórias consecutivas, o time joseense foi superado pelo Mogi na prorrogação, fora de casa, na última rodada. A equipe de São José dos Campos volta a jogar na quinta-feira da próxima semana, dia 13, fora de casa, contra o Paulistano, às 19h30.

Na sequência, o Farma Conde São José Basketball volta a jogar em casa no domingo, dia 16, quando recebe o Sesi Franca na Farma Conde Arena, às 18h, em duelo que marca a reedição da final do Campeonato Paulista de 2024.

Os ingressos para o confronto já estão à venda pelo site do ticket fácil.



