Quais filmes vão passar SÁBADO (08/02) na Globo? CORUJÃO E SUPERCINE

COnfira a programação da Globo hoje, 08/02 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes do Corujão II e Supercine – Sábado, 08/02/2025

A programação de filmes da madrugada e noite de sábado promete muita diversão e boas risadas na tela da TV Globo. O Corujão II traz uma comédia leve e inusitada, enquanto o Supercine aposta em um romance com boas doses de humor. Confira os detalhes de cada produção e não perca!

Corujão II – De Repente Pai

Título Original: Delivery Man

Sinopse

A vida de David Wozniak (Vince Vaughn) muda completamente quando ele descobre ter sido pai biológico de 533 crianças devido a doações de esperma feitas anos atrás. Para complicar ainda mais, 142 desses filhos entram com um processo judicial para descobrir a identidade do pai. Enquanto lida com esse turbilhão de emoções, David embarca em uma jornada inesperada de autoconhecimento e responsabilidade.

Por que assistir?

De Repente Pai é uma comédia emocionante que combina humor e momentos tocantes, explorando temas como paternidade, responsabilidade e segundas chances. O carismático Vince Vaughn lidera um elenco de peso, garantindo boas risadas e momentos de reflexão.

Supercine – Pense Como Eles Também

Título Original: Think Like a Man Too

Sinopse

Os quatro casais que conquistaram o público no primeiro filme estão de volta, agora viajando para Las Vegas para celebrar um casamento. No entanto, o que deveria ser um final de semana romântico e tranquilo acaba se transformando em uma série de confusões hilárias, colocando à prova os relacionamentos e as amizades do grupo.

Por que assistir?

Se você gosta de comédias românticas com um toque de aventura e muitas situações engraçadas, Pense Como Eles Também é a escolha perfeita. Com um elenco carismático e cenas ambientadas em Las Vegas, o filme é garantia de entretenimento leve e divertido para encerrar a noite com alto astral.

