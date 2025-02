Quais filmes vão passar HOJE (09/02) na Globo? TEMPERATURA MÁXIMA, CINEMAÇO E DOMINGO MAIOR, CORUJÃO

Por MRNews



COnfira a programação da Globo hoje, 09/02/2024 e que horas começam os filmes de hoje.

Filmes de Domingo, 09/02/2025 – Grandes Histórias e Ação na TV Globo

O domingo promete uma programação especial na TV Globo, com filmes para todos os gostos. Desde um clássico conto infantil no Corujão I, passando por um épico de ficção na Temperatura Máxima, até um intenso thriller de ação no Cinemaço. Prepare a pipoca e confira os detalhes das atrações deste domingo, 09 de fevereiro de 2025!

Corujão I – Pinóquio

Título Original: Pinocchio

Pinocchio País de Origem: França

França Ano de Produção: 2019

2019 Diretor: Matteo Garrone

Matteo Garrone Elenco: Federico Ielapi, Gigi Proietti, Maria Pia Timo, Massimo Ceccherini, Roberto Benigni, Rocco Papaleo

Federico Ielapi, Gigi Proietti, Maria Pia Timo, Massimo Ceccherini, Roberto Benigni, Rocco Papaleo Gênero: Ficção, Drama

Sinopse

Baseado no famoso conto infantil, Pinóquio traz uma abordagem mais sombria e fiel à obra original de Carlo Collodi. Gepeto, um humilde entalhador, esculpe um boneco de madeira que, para sua surpresa, ganha vida. Sonhando em se tornar um menino de verdade, Pinóquio parte em uma jornada cheia de desafios e perigos, sendo enganado, sequestrado e perseguido por figuras misteriosas.

Por que assistir?

Essa versão de Pinóquio traz uma fotografia impressionante e um tom mais sério, destacando o talento do diretor Matteo Garrone. Com um visual encantador e atuações marcantes, o filme é uma ótima pedida para quem gosta de adaptações clássicas com um toque mais realista.

Temperatura Máxima – Planeta dos Macacos: O Confronto

Título Original: Dawn of the Planet of the Apes

Dawn of the Planet of the Apes País de Origem: Estados Unidos

Estados Unidos Ano de Produção: 2014

2014 Diretor: Matt Reeves

Matt Reeves Elenco: Jason Clarke, Toby Kebbell, Gary Oldman, Keri Russell, Andy Serkis, Kodi Smit-McPhee

Jason Clarke, Toby Kebbell, Gary Oldman, Keri Russell, Andy Serkis, Kodi Smit-McPhee Gênero: Ação, Ficção Científica

Sinopse

Dez anos após os eventos do primeiro filme, os humanos enfrentam uma das piores epidemias já registradas. Enquanto lutam pela sobrevivência, um grupo planeja invadir a floresta onde vivem os macacos e reativar uma antiga usina. O conflito entre homens e primatas se intensifica, colocando à prova a liderança de César e a esperança de paz entre as espécies.

Por que assistir?

Com cenas de ação eletrizantes e efeitos visuais incríveis, Planeta dos Macacos: O Confronto é um dos filmes de ficção mais aclamados dos últimos anos. A atuação de Andy Serkis como César é um dos destaques, tornando o filme imperdível para fãs da franquia.

Domingo Maior – Cópias: De Volta à Vida

Título Original: Replicas

Replicas País de Origem: China

China Ano de Produção: 2018

2018 Diretor: Jeffrey Nachmanoff

Jeffrey Nachmanoff Elenco: Keanu Reeves, Alice Eve, Emily Alyn Lind, John Ortiz, Nyasha Hatendi, Thomas Middleditch

Keanu Reeves, Alice Eve, Emily Alyn Lind, John Ortiz, Nyasha Hatendi, Thomas Middleditch Gênero: Ficção Científica, Drama

Sinopse

Keanu Reeves interpreta um biólogo sintético que perde toda sua família em um trágico acidente de carro. Desesperado, ele desafia os limites da ciência para cloná-los e trazê-los de volta à vida. No entanto, suas ações têm consequências inesperadas e ele logo se vê perseguido por forças poderosas.

Por que assistir?

Com um enredo intrigante e cheio de dilemas éticos, Cópias: De Volta à Vida mistura ficção científica e drama de forma envolvente. Keanu Reeves entrega mais uma performance marcante, garantindo emoção e suspense do início ao fim.

Cinemaço – Busca Implacável 3

Título Original: Taken 3

Taken 3 País de Origem: França

França Ano de Produção: 2014

2014 Diretor: Olivier Megaton

Olivier Megaton Elenco: Liam Neeson, Forest Whitaker, Famke Janssen, Maggie Grace, Dougray Scott, Leland Orser

Liam Neeson, Forest Whitaker, Famke Janssen, Maggie Grace, Dougray Scott, Leland Orser Gênero: Ação

Sinopse

Bryan Mills (Liam Neeson) tenta reconstruir sua vida ao lado da família, mas tudo desmorona quando sua ex-esposa, Lenore, é brutalmente assassinada. Acusado pelo crime, ele se torna alvo da polícia de Los Angeles e precisa usar toda sua experiência como agente secreto para limpar seu nome e descobrir os verdadeiros culpados.

Por que assistir?

Se você gosta de filmes cheios de perseguições e reviravoltas, Busca Implacável 3 é a escolha certa. Liam Neeson entrega mais uma atuação intensa no papel de Bryan Mills, garantindo muita adrenalina para encerrar a noite de domingo.

Domingo recheado de grandes filmes!

Com opções que vão do drama à ação, a programação deste domingo na TV Globo promete agradar diferentes públicos. Não perca a chance de conferir Pinóquio, a tensão crescente de Planeta dos Macacos: O Confronto, o suspense tecnológico de Cópias: De Volta à Vida e o eletrizante Busca Implacável 3.

Aproveite e boa sessão!