Puebla x Club América ASSISTIR AO VIVO HOJE (08/02) – LIGA MX

A PARTIDA entre Puebla x Club América é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (08/02) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Puebla como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Puebla x Club América – Quando e onde assistir ao próximo jogo?

O Club América tem tido um início impressionante no Torneio Clausura 2025, com quatro vitórias e um empate, liderando a competição. Nas duas primeiras rodadas, a equipe Sub-23 assumiu os jogos com uma vitória e um empate, mas a partir da terceira rodada, o time principal, tricampeão, iniciou sua sequência de vitórias com goleadas sobre Santos, San Luis e Juárez.

Por outro lado, o Puebla não começou bem. A equipe registrou apenas uma vitória, duas derrotas e dois empates, sendo que os empates ocorreram fora de casa contra Monterrey e Cruz Azul. Apesar do desempenho irregular, o Club América é amplamente considerado o favorito para esse confronto.

O América retorna ao Estádio Cuauhtémoc, onde disputou a final de ida do torneio anterior contra Monterrey. Este fato, juntamente com o apoio incondicional de seus seguidores, garante que haverá uma maioria de torcedores do América nas arquibancadas, embora a equipe jogue como visitante.

Quando e onde assistir ao jogo?

O confronto entre Puebla e Club América será realizado na sexta-feira, 7 de fevereiro de 2025, às 21:00 horas (horário local). O jogo poderá ser acompanhado ao vivo pelos canais Azteca 7 e Fox Sports 2. Para os fãs nos Estados Unidos, a transmissão estará disponível pelo VIX Premium.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

