Prefeitura de Sorocaba entrega creche no Jardim Monterrey – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba, por meio da Secretaria da Educação (Sedu), entregou, na tarde desta sexta-feira (7), as obras de construção do Centro de Educação Infantil (CEI) 146 “Sandro Luiz Gomes”, localizado na Rua Armando Unruh, 210, no Jardim Monterrey, Zona Norte da cidade.

A nova creche, construída com recursos destinados do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), do Governo Federal, tem cinco salas de aula e atenderá 94 crianças, de 0 a 3 anos, do berçário à etapa creche 3 em período integral. A unidade será administrada pelo Instituto IFMC (Instituto dos Filhos Misericordiosos da Cruz), em gestão compartilhada com o Município.

“Fico muito feliz em participar de mais uma inauguração de creche, desta vez, no Jardim Monterrey. Parabéns à todos os envolvidos neste trabalho de grande importância, que é promover espaços para a educação sorocabana”, destacou o secretário da Sedu, Clayton Lustosa, representando o prefeito Rodrigo Manga, antes de apresentar aos moradores o uniforme escolar e, de forma inédita, a mochila gratuita, que foram entregues às crianças.

Trata-se da 10ª unidade entregue entre aquelas programadas e anunciadas pela atual Administração. Também já foram inaugurados os Centros de Educação Infantil: CEI-144 “Carlos Alberto de Lima Rocco” (Jardim Villagio Millano), CEI-145 “Edson Jonas Gonsalez” (Jardim Santo Amaro), CEI-143 “Prof.ª Sara Aparecida Pereira” (Jardim Alpes), CEI-137 “Ambrosina Amaral Marchetti” (Vila Almeida), CEI-138 “Prof.ª Ana Carolina Martins Alves Porto Foramiglio” (Jardim Novo Horizonte), CEI-140 “Prof. Carlos Camargo Costa” (Parque São Bento), CEI-141 “Maria de Lourdes da Silva Fernandes” (Jardim Itália) e o CEI-142 “Pedro Aves Guimarães Filho” (Jardim dos Pássaros). Enquanto, no Jardim Iporanga, foi entregue a Escola Municipal “Isabel Crespo Wey”, que atende a etapa pré-escola, em período integral.

“A inauguração de mais um Centro de Educação Infantil em nossa cidade me deixa muito orgulhoso. Aqui, os munícipes poderão deixar seus filhos para que possam iniciar vida escolar saudável e próspera. Toda a obra foi feita com muito empenho e dedicação”, disse o secretário da Serpo, Darwin Joséde Almeida Rosa.

Com área total construída de 752,07 metros quadrados, o novo CEI foi construído utilizando o método de construção estrutural em PVC/Concreto, pela empresa Honos Construções e Serviços Eirelli., vencedora do processo licitatório. As salas de aula e demais dependências foram desenhadas para atender à comunidade escolar, com todo conforto e segurança.

A unidade conta ainda com sistema construtivo inovador em PVC/concreto; hall; secretaria; sala de professores/reuniões; diretoria; almoxarifado; sanitários PCD: masculino e feminino; lactário; área de higienização pessoal; fraldários; sala de amamentação; solário; sanitário infantil; copa funcionários; lavanderia; vestiário masculino; vestiário feminino; refeitório; cozinha; sala multiuso; pátio coberto; playground e iluminação em LED.

Cinthia Gaspar esteve presente na inauguração do CEI-146, na qual seu filho de dois anos irá frequentar. “A nova creche ficou muito boa, com bastante brinquedos para as crianças e um espaço bonito para todos. Além disso, as professoras são atenciosas tanto com os pais quanto com os alunos”, ressalta.

O evento contou, ainda, com a participação da superintendente do Centro de Aceleração Desenvolvimento e Inovação (Cadi), Jessica Pedrosa; do diretor-presidente da Urbes, Sérgio Barreto; e do ouvidor Geral do Município, Evandro Bueno. Também estiveram presentes os representantes do IFMC, Dom James Tavares, Frei Elton Philip e Daciane Antunes e equipe da Sedu.