Prefeitura de Sorocaba e PM realizam operação integrada para coibir infrações de trânsito – Agência de Notícias

Fotos: Michelle Alves

A Prefeitura de Sorocaba, por meio das secretarias de Mobilidade (Semob) e de Segurança Urbana (Sesu), e a Polícia Militar (PM), realizaram, na tarde desta quinta-feira (6), uma operação integrada para coibir infrações de trânsito em pontos específicos da cidade e demais irregularidades. Ao todo, foram emitidos 80 autos de infrações de trânsito, por agentes da Semob, GCM e PM.

As equipes se dividiram em quatro grupos. Um deles ficou na Avenida Dom Aguirre, no cruzamento de via com a Rua Padre Madureira; outro na bifurcação entre as avenidas Itavuvu e Ipanema e, uma terceira mais adiante, também na Avenida Itavuvu, altura do número 2.649. A quarta permaneceu na Praça da Bandeira, no Centro.

Nesses locais, os agentes de trânsito, sobretudo, autuaram motoristas que avançavam o semáforo vermelho, usavam o celular ao volante ou dirigiam sem o uso do cinto de segurança, entre outras irregularidades.

Para o secretário da Semob, Carlos Eduardo Paschoini, ações como essa auxiliam na melhoria do trânsito local. “Realizamos essa operação a fim de coibir qualquer irregularidade, deslocando equipes para as vias de maior movimento. Com isso, garantimos a eficácia na segurança da mobilidade do município, para motoristas e pedestres”, disse.

Uma equipe da PM foi deslocada, especificamente, ao Parque das Águas, na Avenida Dom Aguirre, para uma blitz para verificação de motocicletas. Foram vistoriados veículos sem placas ou faróis, com a documentação pendente, bagagem incorreta, falta de capacete e outros casos, porém, não houve multas.

“A GCM atuou diretamente nesta ação, a fim de tornar a operação mais efetiva para todos. Equipes foram até os locais das ações e para atender qualquer ocorrência, tornando Sorocaba referência em segurança municipal”, conclui o secretário da Sesu, João Alberto Corrêa Maia.