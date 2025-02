Posse do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente – CMDCA – Prefeitura Estância Turística Guaratinguetá

Posted on

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto (Saae) de Sorocaba, divulgou, nesta quinta-feira (21), no Jornal Município de Sorocaba (https://noticias.sorocaba.sp.gov.br/jornal/) e no seu site (saaesorocaba.com.br), o edital do concurso público para diversas áreas. As inscrições deverão ser realizadas, de 21 de março a 29 de abril deste ano, no site da IGECS – Instituto de […]