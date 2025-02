Por vasconet.com.br

Pedrinho diz que Vasco tem interesse em Rony, mas admite que negociação é difícil

Sexta-feira, 07/02/2025 – 16:54



Pedrinho voltou a ressaltar que não vai criar danos ao torcedores e ao Vasco. Disse que a responsabilidade é dele, por ter a caneta e ser o presidente. Atenção, Vascaínos! @AVascainosPedrinho voltou a ressaltar que não vai criar danos ao torcedores e ao Vasco. Disse que a responsabilidade é dele, por ter a caneta e ser o presidente. Sobre Rony, ele falou que o Vasco tem interesse, mas é uma negociação difícil. Para assinar pré-contrato com Brian Rodriguez, o Vasco tem interesse pois o clube mexicano disse que o jogador só será negociado no meio do ano. (+) Fonte: X Atenção Vascaínos

Pedrinho confirma chegada de 2 ou 3 atacantes antes do fechamento da janela

O presidente do Vasco da Gama, Pedrinho, anunciou nesta sexta-feira (07/02) que o clube reforçará o ataque com duas ou três contratações antes do encerramento da janela de transferências, no dia 28 de fevereiro. A declaração veio em meio a críticas sobre o desempenho do time no Campeonato Carioca, que, segundo ele, foram influenciadas pelo calendário apertado da CBF.

Vasco busca reforçar o setor ofensivo

O Gigante da Colina tem enfrentado dificuldades no setor ofensivo nas primeiras rodadas do Estadual, o que levou a diretoria a intensificar a busca por novos atacantes. A necessidade de reforços se tornou ainda mais evidente após a derrota para o Flamengo e os desafios enfrentados contra equipes menores.

Pedrinho garantiu que a diretoria já está em negociações avançadas com alguns jogadores e que, em breve, a torcida terá novidades. A expectativa é de que os reforços sejam atletas que cheguem para disputar vaga entre os titulares, elevando o nível do elenco para as competições da temporada.

Críticas ao time e ao calendário da CBF

Além de falar sobre as contratações, Pedrinho rebateu as críticas direcionadas ao desempenho do time no Carioca. Ele ressaltou que o Vasco tem enfrentado dificuldades devido ao calendário apertado da CBF, que impacta a preparação e a escalação do elenco.

O presidente pediu paciência à torcida e reforçou que o planejamento do clube visa fortalecer o time ao longo da temporada, principalmente para a Copa do Brasil e o Brasileirão.

Próximos passos do Vasco

Com a janela de transferências aberta até 28 de fevereiro, o Vasco trabalha nos bastidores para garantir os novos reforços o mais rápido possível. A torcida aguarda ansiosamente os anúncios, enquanto o time segue se preparando para os desafios do ano.

Vasco enfrenta o União Rondonópolis-MT na 1ª fase da Copa do Brasil 2025

O Vasco da Gama já conhece seu adversário na primeira fase da Copa do Brasil 2025. O Gigante da Colina enfrentará o União Rondonópolis-MT, em confronto de jogo único, fora de casa, conforme determina o regulamento da competição.

Confronto decisivo na estreia

O sorteio, realizado nesta sexta-feira (07/02) na sede da CBF, definiu os primeiros embates do torneio nacional. Como equipe melhor ranqueada, o Vasco terá a vantagem do empate para avançar à segunda fase. No entanto, qualquer derrota resultará em eliminação imediata.

O time carioca busca fazer uma campanha sólida e evitar sustos, como já ocorreu em edições passadas. Em 2024, o Vasco também enfrentou um clube do Mato Grosso na estreia, o Trem-AP, e avançou sem dificuldades. Agora, terá o União Rondonópolis pela frente, equipe tradicional do futebol mato-grossense.

União Rondonópolis: o que esperar do adversário?

O União Rondonópolis é um dos times mais tradicionais do estado e costuma fazer boas campanhas no Campeonato Mato-Grossense. Em participações anteriores na Copa do Brasil, já surpreendeu equipes de maior expressão, o que exige atenção do Vasco.

A equipe mandante deve apostar no fator casa e no gramado do Estádio Luthero Lopes para tentar surpreender o Cruzmaltino.

Data e transmissão

A CBF ainda divulgará a data exata do confronto, mas a partida deve acontecer entre os dias 20 e 27 de fevereiro. A Copa do Brasil tem transmissões confirmadas nos canais Globo, SporTV e Premiere, além da plataforma Amazon Prime Video.

Histórico do Vasco na Copa do Brasil

O Vasco tem uma história marcante na competição, tendo conquistado o título em 2011. O clube busca uma campanha forte para voltar a levantar a taça e garantir uma vaga na Libertadores 2026.

Vasco segue em busca de reforços e mantém interesse em Brian Rodríguez e Balbuena

O Vasco da Gama continua ativo no mercado da bola e mantém conversas com clubes da América do Sul e Europa para reforçar seu elenco para a temporada 2025. Entre os principais alvos, o atacante uruguaio Brian Rodríguez, do América do México, segue no radar cruzmaltino. O clube carioca já havia tentado a contratação do jogador no meio do ano passado, mas a negociação não avançou devido à falta de tempo do time mexicano para buscar um substituto.

Desta vez, o Vasco busca antecipar as conversas e acredita que pode concretizar a chegada do jogador, já que os valores propostos agradaram ao América e o próprio atleta demonstrou interesse em atuar no futebol brasileiro.

Reflexões sobre o ataque e alternativas no mercado

Além de Brian Rodríguez, o Vasco monitora outros nomes para reforçar seu setor ofensivo. O clube tem priorizado a contratação de atacantes de velocidade, que possam chegar para brigar por posição no time titular. Entre os jogadores avaliados, estiveram Loide Augusto, do Alanyaspor, e Lucas Braga, ex-Santos. O angolano chegou a ser bem visto pelo departamento de futebol, mas o brasileiro acabou descartado e acertou com o Vitória.

Enquanto negocia com alvos prioritários, o Vasco também mapeia jogadores que possam compor elenco, aumentando as opções do técnico Fábio Carille ao longo da temporada.

E Balbuena? Zagueiro segue no radar

Apesar da prioridade ser o ataque, a diretoria vascaína não descarta reforçar o setor defensivo. Um nome que continua em pauta é o do zagueiro paraguaio Balbuena, atualmente no Dínamo Moscou. O defensor trabalhou com Fábio Carille no Corinthians e tem a aprovação da comissão técnica.

No início da temporada, o Vasco tentou a contratação do jogador, mas os valores exigidos pelo clube russo foram considerados altos demais. Caso o Dínamo Moscou flexibilize as condições, o Cruzmaltino pode retomar as tratativas.

Expectativa para os próximos dias

A diretoria do Vasco intensifica suas movimentações no mercado e espera avançar nas negociações nos próximos dias. O clube pretende anunciar reforços que cheguem para elevar o nível da equipe e brigar por uma temporada mais competitiva em 2025.

Benfica acerta a contratação de Bruma e frustra planos do Vasco

O Benfica fechou a contratação do atacante Bruma, do Sporting Braga, frustrando os planos do Vasco da Gama, que também tinha interesse no jogador. A informação foi divulgada pela imprensa portuguesa, com o jornal Record detalhando os valores do negócio.

Bruma escolhe o Benfica e recusa o Vasco

Nos últimos dias, o Vasco demonstrou interesse na contratação do jogador, tentando reforçar o elenco para a temporada. No entanto, o Benfica entrou na disputa e levou vantagem, assegurando a contratação do atacante de 29 anos.

Segundo o Record, Bruma optou por permanecer no futebol português, onde já estava defendendo o Braga. O Benfica, liderado por Rui Costa, garantiu sua quarta contratação na janela de inverno, em uma negociação que se desenrolou nos últimos momentos do mercado.

Os valores da negociação

Os detalhes financeiros da transferência ainda não foram totalmente revelados, mas especula-se que o Benfica tenha oferecido uma proposta mais atrativa, tanto para o Braga quanto para o próprio jogador.

A notícia pegou muitos torcedores do Vasco de surpresa, pois havia otimismo quanto à possibilidade de trazer o atacante para o futebol brasileiro. No entanto, com a concorrência do gigante português, as chances do Cruzmaltino diminuíram consideravelmente.

Reforços no Vasco?

Com a perda de Bruma, o Vasco pode seguir em busca de alternativas no mercado para reforçar o ataque. O clube carioca já trouxe algumas peças para a temporada, mas ainda deseja qualificar o elenco para brigar por objetivos maiores no ano.

A janela de transferências segue aberta no Brasil, e a diretoria vascaína deve continuar analisando o mercado para trazer um nome de peso ao setor ofensivo.

Brian Rodriguez America 4 x 0 Juarez : Vitória Crucial e Gols de Brian Rodríguez, Especulado no Vasco

No jogo de 2 de fevereiro de 2025, o Atlético de San Luis recebe o Pumas, com ambas as equipes em busca de recuperação no Clausura 2025 da Liga MX. O destaque da rodada fica por conta de Brian Rodríguez, atacante do Club América, que brilhou na vitória de sua equipe por 4 a 0 contra o FC Juárez, marcando dois gols. O uruguaio, que está sendo especulado no Vasco, mostrou seu talento ao balançar as redes nas duas últimas jogadas da partida, aos 66’ e 80’. Sua performance tem atraído olhares internacionais, deixando os torcedores brasileiros ansiosos sobre uma possível transferência.

Este jogo promete ser decisivo para o Atlético de San Luis e os Pumas, ambos com campanhas abaixo das expectativas até o momento. Para assistir, o confronto será transmitido ao vivo no México pelos canais ESPN e Disney+.

A PARTIDA entre Atlético San Luis x Pumas é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (02/02) às 21 hs (horário de Brasília). A partida tem Atletico como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

OUTROS JOGOS

Atlético San Luis x Pumas: Como e Onde Assistir à Jornada 5 do Clausura 2025

O Atlético de San Luis recebe os Pumas da UNAM neste domingo, 2 de fevereiro de 2025, pela 5ª rodada do Torneio Clausura 2025 da Liga MX. O duelo será no Estádio Alfonso Lastras, em San Luis Potosí, às 19h00 (horário local), 21h00 (horário de Brasília).

Ambos os times buscam uma vitória importante, já que começaram o campeonato com apenas uma vitória em quatro jogos. O Atlético vem de duas derrotas consecutivas, enquanto os Pumas acumulam dois empates. O confronto será transmitido ao vivo pelo ESPN e Disney+ no México.

Data e Horário:

Data: Domingo, 2 de fevereiro de 2025

Domingo, 2 de fevereiro de 2025 Horário: 19h00 (horário local) / 21h00 (horário de Brasília)

19h00 (horário local) / 21h00 (horário de Brasília) Estádio: Alfonso Lastras

Alfonso Lastras Onde assistir: ESPN e Disney+





A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

Campeonato Mexicano.