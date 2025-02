Nova Iguaçu vai orientar trabalhadores na busca por emprego

A Prefeitura de Nova Iguaçu vai promover, na próxima semana, um curso livre gratuito voltado para quem busca uma oportunidade no mercado de trabalho. A capacitação será oferecida pelo Espaço do Empreendedor, da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo (SEMDETTUR), no dia 13 de fevereiro. Ao todo, 40 vagas estão disponíveis. Os interessados devem se inscrever clicando aqui até as 14h do dia 10.

Os participantes terão um encontro com a palestrante Thaylane Tosetti, captadora de vagas do SINE Nova Iguaçu. Ela abordará os temas “Elaboração de currículos” e “Comportamento na entrevista de emprego”. O encontro será realizado na Associação Comercial e Industrial de Nova Iguaçu (ACINI), na Avenida Governador Amaral Peixoto, 236, 1º andar, no Centro, a partir das 10h.

