Museu apoia criação de aplicativo cultural colaborativo

São José dos Campos ganhará este mês um aplicativo cultural (App) que, além de trazer informações dos patrimônios culturais do município (material e imaterial), também será colaborativo, possibilitando que o usuário insira manifestações, formas de expressão, objetos, lugares de memória e outras.

Inspirado na metodologia de inventários participativos do Iphan (Instituto do Patrimônio Artístico e Cultural), o aplicativo será lançado dia 15, as 14h30, na Sala das Panelas do Museu do Folclore de São José dos Campos. O encontro é aberto ao público, dispensa inscrição e terá tradução simultânea em Libras.

Batizado de Inventário Participativo Digital: Nossa Sanja, o aplicativo foi financiado pelo Fundo Municipal de Cultura, gerido pela Fundação Cultural Cassiano Ricardo, e desenvolvido pelo programador Franklin Adson Roque, com o apoio da historiadora e professora Zuleika Stefânia Sabino, ambos de São José dos Campos.

Motivação

Além do apoio, o Museu do Folclore também motivou a criação do aplicativo. “O museu é uma referência em patrimônio imaterial e há muito tempo realiza um trabalho de pesquisa cultural imaterial, que pode ser conferido em dois de seus projetos, o Museu Vivo e o Mapa dos Saberes e Fazeres”, destaca Zuleika Sabino.

Durante fevereiro também serão realizados 4 workshops: em escolas públicas de ensino médio, no Coletivo Abatesma e no Ponto de Cultura Jongo Mistura da Raça. A intenção é dialogar com o público em rodas de conversa, visando detalhar o conteúdo e a funcionalidade do aplicativo.

Gestão

O Museu do Folclore é um espaço da Fundação Cultural Cassiano Ricardo e está instalado no Parque da Cidade desde 1997. Sua gestão é feita pelo CECP (Centro de Estudos da Cultura Popular), organização da sociedade civil sem fins lucrativos.

