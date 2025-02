Megabloco SeráQAbre? agita o Rio com diversidade e estrelas no Carnaval de 2025 – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Os desfiles dos blocos vão provocar interdições em algumas ruas da cidade – Riotur

Com uma festa contagiante e repleta de estrelas, o bloco SeráQAbre? faz sua estreia no circuito oficial dos megablocos do Rio no domingo (9/2), começando às 7h. O evento, que será realizado na Rua Primeiro de Março, no Centro, espera atrair cerca de 50 mil pessoas. Com o objetivo de celebrar o amor livre e sem rótulos, o bloco também homenageia a diversidade característica do carnaval carioca. Entre as atrações confirmadas estão Pabllo Vittar (atração principal), Juliette, Tilia, Naldo Benny, Bibi Babydoll, Diego Martins, além de uma atração surpresa.

Os megablocos são conhecidos por reunir dezenas de milhares de pessoas durante os desfiles de pré-carnaval e carnaval, todos realizados na Rua Primeiro de Março. Os desfiles seguem até o dia 9 de março.

A previsão é de que o Carnaval de Rua do Rio de 2025 mobilize 6 milhões de pessoas. Nos anos anteriores, o evento já foi responsável por reunir milhões de foliões, com 5 milhões em 2023 e 6 milhões em 2024.

No primeiro final de semana de fevereiro, Carrossel de Emoções e Chá da Alice desfilaram, tendo atraído, ao todo e juntos, cerca de 80 mil foliões.

Plano Operacional para o Carnaval de Rua 2025

Para garantir que o público aproveite a festa com segurança e conforto, a Prefeitura, por meio da Riotur, preparou um grande esquema operacional envolvendo CET-Rio, Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Comlurb, Secretaria de Ordem Pública (Seop) e Guarda Municipal do Rio (GM-Rio), entre outros órgãos, que atuarão nos locais de eventos e nos entornos.

A programação completa dos cortejos, com data, horário e percurso, está disponível no aplicativo Blocos do Rio 2025, em todas as plataformas digitais. A ferramenta é gratuita e funciona por geolocalização. A lista também está disponível no site oficial, que reúne, além do calendário dos desfiles, notícias sobre os blocos e mais informações sobre o Carnaval de Rua do Rio 2025.

Esquema especial de trânsito para os blocos de Carnaval neste sábado e domingo

Secretaria de Saúde terá postos médicos no circuito de blocos do Carnaval

Comlurb faz operação especial de limpeza em mais um fim de semana de blocos de rua

Veja a programação dos próximos megablocos no Carnaval de Rua 2025:

Bloco da Gold com Léo Santana – 15/2/2025

O Bloco da Gold com Léo Santana faz sua segunda apresentação na maratona de megablocos do Rio no dia 15 de fevereiro. A concentração está marcada para às 7h.

Apesar de a estreia no circuito de blocos com mais de 100 mil participantes ter sido em 2024, o Bloco da Gold promove sua festa eclética desde 2015. Nesse período, já teve atrações de pagode, como o cantor Ferrugem e o grupo Tá Na Mente; funk, com Pocah e Mc Duduzinho; e pela segunda vez, recebe Léo Santana, um dos reis do axé.

Bloco Chora Me Liga – 16/2/2025

O bloco sertanejo mais querido do Rio veio somar no circuito dos megablocos. No domingo, 16 de fevereiro, o Chora Me Liga promete arrastar multidões com clássicos do gênero e os hits do momento de um dos ritmos mais populares do país. Sete da manhã é a hora da concentração e o começo às 8h. A atração será a dupla João Lucas e Matheus.

Bloco da Favorita – 22/2/2025

O som do funk carioca vai dominar o circuito dos megablocos do Carnaval de Rua do Rio mais uma vez! O Bloco da Favorita desfila no dia 22 de fevereiro, e tem concentração marcada para às 7h. Desde 2013, promove um verdadeiro baile funk a céu aberto, sempre com convidados especiais. Já passaram pelo seu palco MCs de diferentes gerações e artistas estrelados da música brasileira.

Cordão da Bola Preta – 1/3/2025

Tradicionalíssimo no Rio, o Cordão da Bola Preta desfila no sábado, 1º de março, primeiro dia do Carnaval 2025. A concentração também está marcada para às 7h.

Um dos mais antigos blocos de carnaval do Rio de Janeiro e do país, é o último representante remanescente dos cordões carnavalescos do início do século XX.

O Cordão da Bola Preta completou 106 anos de história em 27 de dezembro de 2024, com muita resistência cultural e samba no pé. Desde 1918, consolidou-se como símbolo de folia, união e energia contagiante que atravessa gerações e encanta o mundo.

Desfilando tradicionalmente com preto e branco, “o maior bloco de carnaval do mundo” (como gosta de ser chamado) encanta e pede passagem pelas ruas do Centro do Rio de Janeiro, saudando o público com a marchinha famosa pelo verso “Quem não chora, não mama”. Entre muitos sambas, o show da agremiação não acaba sem que antes a não menos famosa música “Cidade Maravilhosa” seja entoada pela grande multidão.

Fervo da Lud – 4/3/2025

Com a concentração marcada para às 7h, o Fervo da Lud sairá no dia 4 de março. Sob o comando da cantora Ludmilla, reúne convidados e uma multidão de foliões que se divertem ao som de seus maiores sucessos e de músicas icônicas do carnaval. A expectativa é que o cortejo reúna 60 mil pessoas.

Bloco da Anitta – 8/3/2025

Antes conhecido como Bloco das Poderosas, o Bloco da Anitta desfila pelo Rio desde 2016. Seu cortejo celebra a diversidade em todos os sentidos e reverencia o melhor da música. Este ano o desfile será no dia 8 de março, tendo concentração marcada para às 7h.

Monobloco – 9/3/2025

O Monobloco encerra a temporada de megablocos no Rio com a sua apresentação, no dia 9 de março e concentração marcada para às 7h.

Um dos maiores símbolos do Carnaval do Rio, o bloco é conhecido por incorporar diversos ritmos e estilos musicais ao compasso do samba. Seu repertório eclético inclui as tradicionais marchinhas de João Roberto Kelly, o samba de Cartola e Clara Nunes, passando pelo xote de Alceu Valença, o forró de Luiz Gonzaga, o funk de Ludmilla, o pop de Anitta, até músicas de Paralamas do Sucesso, Raul Seixas e Tim Maia. É diversão garantida para todos.