León x Toluca ASSISTIR AO VIVO HOJE (09/02), LIGA MX, Mexicano PALPITES, ESCALAÇÕES

A PARTIDA entre León x Toluca é válida pelo Campeonato Mexicano, Liga MX ou ainda a Liga Mexicana 2024/2025. Contudo, a bola rola HOJE (09/02) às 00 hs (horário de Brasília). A partida tem Leon como o mandante da partida e quer buscar a vitória sobre seus domínios.

Palpite: León x Toluca – 08/02 – Liga MX

A equipe da APWin preparou um palpite para o jogo entre León e Toluca, válido pelo Campeonato Mexicano. A partida acontece no dia 08/02/2025, às 22h00 (horário de Brasília).

Prognóstico da APWin:

Nossos especialistas em apostas esportivas analisaram as odds e probabilidades para esse jogo e montaram uma boa dica de aposta grátis, com base no que as casas de apostas estão oferecendo.

Análise do Jogo: León e Toluca se enfrentam em um duelo que promete ser bastante movimentado, com grandes chances de escanteios. Portanto, a melhor aposta é explorar a linha de acima de 9.5 escanteios, prevendo um jogo com boas oportunidades de bolas paradas.

Além disso, sugerimos também a aposta em Mais de 2.5 gols, dado que ambos os times têm capacidade ofensiva para proporcionar um confronto agitado.

Ficha Técnica do Confronto:

Data: 08/02/2025

08/02/2025 Horário: 22h00 (horário de Brasília)

22h00 (horário de Brasília) Local: Estádio León (Nou Camp), León de los Aldamas

Estádio León (Nou Camp), León de los Aldamas Competição: Campeonato Mexicano

Análise dos Times:

León:

Campanha: 8 vitórias, 9 empates, 5 derrotas

8 vitórias, 9 empates, 5 derrotas Média de gols marcados: 1.36 por jogo

1.36 por jogo Média de gols sofridos: 1.23 por jogo

Toluca:

Campanha: 12 vitórias, 7 empates, 5 derrotas

12 vitórias, 7 empates, 5 derrotas Média de gols marcados: 1.92 por jogo

1.92 por jogo Média de gols sofridos: 1.08 por jogo

Últimos Jogos Entre León e Toluca:

02/11/2024: Toluca 2 x 2 León

Toluca 2 x 2 León 03/02/2024: Toluca 4 x 1 León

Toluca 4 x 1 León 21/10/2023: León 1 x 0 Toluca

León 1 x 0 Toluca 29/01/2023: Toluca 0 x 0 León

Palpites de Apostas:

Acima de 2.5 Gols – Odds: 1.62 Acima de 9.5 Escanteios – Odds: 1.71

Conclusão: Nossa análise sugere que o jogo entre León e Toluca será de bastante movimentação, tanto no ataque quanto nas bolas paradas. As apostas em mais de 2.5 gols e mais de 9.5 escanteios são recomendadas para essa partida.

A Primera División de México, ou a Liga MX, tem um grande patrocinador que renomeia a liga. Assim, a liga passou a se chamar, desde 2013, Liga BBVA Bancomer. Esta é a liga mais forte da América do Norte e envolve os melhores times daquele país. A competição tem 18 times na série A. Entretanto, na temporada de 2019/2020, não houve rebaixamento e um clube foi adicionado à liga, totalizando, agora 19 times.

A maior parte do campeonato é transmitida pelas principais redes de televisão como Univision, Telemundo, Fox Sports e ESPN. Além dessas opções, os espectadores têm a escolha de plataformas como TUDN, ViX, Azteca Deportes En Vivo, Azteca 7, ESPN Mexico, Fanatiz Mexico, Fox Sports Premium e Afizzionados para acompanhar os jogos da Liga MX Apertura 2024, garantindo uma ampla cobertura para os fãs do futebol mexicano em diferentes plataformas e canais.

