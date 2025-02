Hospital Municipal Santa Isabel realiza neste sábado primeiro mutirão de cirurgias do ano

O Hospital Municipal Santa Isabel (HMSI) realiza, neste sábado (8), o primeiro mutirão do ano, que vai beneficiar 12 pacientes com cirurgias de vasectomia. O procedimento, método contraceptivo seguro e ofertado gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde, faz parte do serviço em saúde do homem disponibilizado na unidade hospitalar.

Os pacientes que serão atendidos no mutirão são usuários da Rede Municipal de Saúde, que já estavam em atendimento no Hospital Santa Isabel aguardando a realização da cirurgia. O procedimento é realizado pela equipe do Serviço de Urologia, que é coordenado pelo médico Rafael Rebouças.

Para ter acesso à cirurgia de vasectomia, o interessado pode procurar diretamente o Hospital Santa Isabel ou se dirigir a uma unidade de saúde da família (USF), que vai agendar a consulta com um urologista no hospital.

Mutirões – Mais de 600 usuários da Rede Municipal de Saúde foram beneficiados no ano passado com mutirões realizados pelo Hospital Municipal Santa Isabel, administrado pela Prefeitura de João Pessoa. As ações agilizam cirurgias e exames, levando saúde à população.

“Os mutirões integram as ações promovidas pelo Hospital Santa Isabel com o objetivo de ampliar o atendimento aos pacientes e têm contribuído para reduzir a fila de espera”, ressalta a diretora-geral do HMSI, a médica Adriana Lobão.

Ao longo de 2024 foram 11 mutirões realizados, onde os pacientes atendidos passaram por procedimentos como cirurgia geral, de mão, vascular, plástica, vasectomia, colonoscopia, colonoscopia, histeroscopia diagnóstica e colonoscopia.