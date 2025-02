Hospital Dia realiza primeira cirurgia vascular

O Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), realizou, nesta sexta-feira (7), a primeira cirurgia vascular da unidade. O momento marca o início do novo fluxo de atendimentos para pacientes de João Pessoa que necessitam passar por procedimentos de pequena e média complexidade dentro deste segmento.

O primeiro paciente operado foi Marcos Antônio, de 53 anos, morador do Bairro dos Novaes, que precisou realizar a amputação do hálux (dedão do pé), em decorrência do pé diabético. Durante a manhã foram realizados quatro procedimentos cirúrgicos, entre desbridamento, amputação e fasciotomia.

“Um tempo atrás levei uma topada, fez uma feridinha, mas deixei pra lá. O problema é que quando percebi, já fazia tempo que não ficava bom e estava piorando, meu pé inchando bastante. Fui para a UPA Cruz das Armas onde fui atendido e encaminhado para o Hospital Padre Zé e lá fiquei aguardando até que me informaram que eu seria operado hoje aqui no Hospital Dia. Não conhecia o ambiente e fiquei feliz de ser atendido em um serviço novo, tudo muito bem cuidado, o pessoal da equipe muito atencioso também e o procedimento foi bem rápido”, relata o senhor Marcos Antônio.

Todos os pacientes operados voltam ainda nesta sexta-feira para o Hospital Padre Zé para a recuperação e devem receber alta médica, caso não haja intercorrências, no sábado (8). Após a alta, os pacientes ficarão sendo acompanhados em nível ambulatorial, no serviço do Pé Diabético da Secretaria Municipal de Saúde.

Novo fluxo – Com a realização desses procedimentos, o Hospital Dia passa a integrar o fluxo assistencial para pacientes vasculares, se tornando uma opção para a realização desses procedimentos. Na unidade da Rede Municipal de Saúde serão realizados procedimentos como debridamento, amputação, fasciotomia e outros que se encaixem no segmento de cirurgia vascular de pequeno e médio porte. As cirurgias serão realizadas às sextas-feiras pela manhã.

Em João Pessoa, os pacientes do SUS que precisavam desse tipo de procedimento ficavam internos no Hospital Padre Zé aguardando a realização das cirurgias que seriam feitas no Hospital São Vicente, a partir de agora, essas cirurgias também poderão ser feitas no Hospital Dia.

O secretário de Saúde de João Pessoa, Luis Ferreira, explica que os pacientes aguardavam em torno de 20 dias, alguns até mais, para a realização da cirurgia vascular.

“Os pacientes de vascular ficavam esperando por cerca de 20 dias ou mais, internos no Hospital Padre Zé, até que surgisse a vaga para a realização do procedimento. Agora o Hospital Dia chega para suprir essa lacuna, esses pacientes não terão mais que esperar dias e dias para realizar procedimentos da vascular, eles vão realizar aqui no Hospital Dia, diminuindo o tempo de internação, em qualquer hospital que esteja, podendo liberar o leito para outras pessoas que precisam. É mais uma prova de que esse equipamento de saúde, o Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso, veio para transformar a saúde de João Pessoa em uma saúde muito mais humana, muito mais digna e do jeitinho que o pessoense merece”, destaca o secretário.

Hospital Dia – O Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso presta assistência intermediaria, atuando entre o atendimento ambulatorial e a internação, realizando procedimentos clínicos, cirúrgicos, diagnósticos e terapêuticos.

Na unidade são realizadas consultas especializadas de cardiologia, coloproctologia, gastroenterologia, geriatria, ginecologia, hepatologia, reumatologia e urologia, além de atendimento clínico e com cirurgião. A unidade conta também com um Centro de Infusão de Imunobiológicos, um bloco cirúrgico onde são realizadas pequenas e médias cirurgias e um Centro de Diagnóstico por Imagem (CDI) para realizar eletrocardiografia, endoscopia, colonoscopia e ultrassonografia.

Para ser atendido, o usuário deve procurar primeiramente sua Unidade de Saúde da Família (USF) de referência para receber o encaminhamento que deverá ser agendado via Central de Regulação. Para os exames de endoscopia e colonoscopia o paciente pode realizar a marcação direto pelo aplicativo ‘João Pessoa na Palma da Mão’, estando munido de uma requisição médica.

O Hospital Dia Irmã Beatriz Fragoso funciona das 7h às 19h e está localizado em prédio anexo à Policlínica Municipal de Jaguaribe, localizado na Rua Alberto de Brito, n°413, no bairro de Jaguaribe.