Fundart retoma Cinema Popular com exibição do filme “Cora” – Prefeitura Municipal de Ubatuba

O projeto Cinema Popular, que oferece sessões gratuitas de filmes no Teatro Municipal de Ubatuba, está de volta! Após uma pausa no final do ano, a iniciativa retoma suas atividades no dia 6 de fevereiro, às 20h, com a exibição do filme Cora. A produção, com 25 minutos de duração, narra a história de uma pescadora e rezadeira que vive conforme as antigas tradições caiçaras.

Com classificação livre, Cora acompanha a trajetória de uma mulher deficiente visual, que, à medida que envelhece, sente a necessidade de compartilhar seu conhecimento com as novas gerações. Para assistir à sessão, basta retirar gratuitamente o ingresso no site megabilheteria.com.

Após a exibição, o público poderá participar de um bate-papo com os realizadores do filme, uma oportunidade única para conhecer os bastidores da produção.

Sobre o Cinema Popular

O Cinema Popular é uma iniciativa da Prefeitura de Ubatuba, através da Fundação de Arte e Cultura (Fundart), e do grupo Apoenã de Fotografia e Cinema, composto por cineastas, fotógrafos e produtores culturais vinculados ao Setorial de Cinema e Fotografia da Fundart. Desde 2023, o projeto oferece sessões gratuitas de curtas, médias e longas-metragens na primeira quinta-feira, com o objetivo de ampliar o acesso à cultura audiovisual em Ubatuba.

Em 2024, o projeto foi contemplado no Edital do Fundo Municipal de Cultura da Fundart, recebendo apoio financeiro para dar continuidade às suas atividades em 2025.