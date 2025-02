Fundart realizou plantão de orientação para blocos do Carnaval 2025 – Prefeitura Municipal de Ubatuba

Com o objetivo de garantir um Carnaval 2025 organizado e seguro, a Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart), em parceria com a Prefeitura Municipal, reuniu-se com representantes dos blocos carnavalescos da cidade para esclarecer dúvidas e oferecer orientações. O encontro aconteceu na manhã desta quinta-feira, 6, na sede da Secretaria Municipal de Segurança Pública.

“A reunião foi importante para reforçarmos as exigências necessárias para a liberação do alvará e os critérios de credenciamento promovido pela Fundart. Dessa forma, podemos assegurar a diversão da população com a devida segurança”, afirmou Thaila Brito, diretora-presidente da Fundart.

Para obter o alvará e participar do Carnaval, os blocos devem apresentar documentos como o requerimento (pode ser pessoa física ou jurídica com CNPJ), um croqui com o percurso e o ponto de concentração do bloco, além da documentação dos órgãos competentes, como a Vigilância Sanitária, caso haja comercialização de alimentos e bebidas. Também é necessário informar os veículos que integrarão o bloco. Todos os documentos devem ser entregues até quinta-feira, 13, na sede da Fundart (Praça Nóbrega, 54).

Além disso, a reunião abordou o credenciamento dos blocos carnavalescos, iniciado em 31 de janeiro e com prazo até 13 de fevereiro. Este credenciamento é voltado para prestadores de serviços artísticos locais. A Fundart destina um apoio financeiro de R$ 5.000,00 para cinco blocos que atendam aos requisitos do edital e R$ 2.500,00 para outros dez blocos. A avaliação será feita por uma comissão. O edital completo pode ser consultado no site da Fundart e no Diário Oficial do município.