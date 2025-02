Fundart oferece capacitações gratuitas no setor audiovisual – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Prefeitura Municipal de Ubatuba, por meio da Fundart abre mais uma oportunidade gratuita de formação para aqueles que desejam se aprofundar no universo audiovisual. Estão abertas as inscrições para as oficinas “Roteiros em Contracorrente” e “Desenvolvimento Inicial de Projetos”, realizadas pelo projeto Marulha Criativa – Núcleo de Desenvolvimento de Roteiros de Ubatuba.

As oficinas ocorrerão nos dias 11 e 12 de fevereiro, das 18h30 às 21h30, no Teatro Municipal Pedro Paulo Teixeira Pinto. Com vagas limitadas a 30 participantes, a inscrição deve ser feita através do link: http://linktr.ee/minkaproducoes.

A oficina “Roteiros em Contracorrente: Processo Criativo Para um Imaginário Livre”, conduzida pela cineasta Laura Diniz, proporcionará um espaço de reflexão e prática, abordando novas formas narrativas e desafiando os padrões tradicionais de construção de roteiros.

Já a oficina “Desenvolvimento Inicial de Projetos: O Ponto de Partida e as Oportunidades” será focada nos desafios enfrentados por roteiristas, diretores e produtores nas etapas iniciais do processo de criação, como a busca por financiamento, parcerias e validação de projetos. O objetivo é identificar oportunidades do mercado audiovisual, como editais e coproduções, e oferecer uma visão estratégica para o desenvolvimento de projetos no futuro.

Essas iniciativas fazem parte do Marulha Criativa, um projeto viabilizado pela Lei Paulo Gustavo, do Governo Federal, em parceria com a Fundação de Arte e Cultura de Ubatuba (Fundart).

Sobre o Marulha Criativa

O Marulha Criativa é uma ação voltada ao apoio e à capacitação de roteiristas, cineastas e produtores de Ubatuba, com o intuito de fomentar a produção audiovisual na cidade. No início deste mês, o projeto também ofereceu, de forma gratuita, a oficina “Cinema da Escuta”, no Teatro Municipal, abordando técnicas de entrevista, uma das etapas essenciais na produção audiovisual.

Além disso, o Marulha Criativa segue com inscrições abertas para a seleção de três projetos audiovisuais, que serão contemplados com uma bolsa de R$ 2 mil e mentoria. Podem participar moradores de Ubatuba com mais de 18 anos que possuam projetos em desenvolvimento, com foco na valorização da diversidade cultural da região. Para mais informações, consulte o link.