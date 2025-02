Especialistas orientam pais e responsáveis para atualizar a caderneta de vacinação das crianças e adolescentes

Profissionais de saúde reforçam sobre a importância da atualização da caderneta de vacinação e os cuidados que pais e responsáveis devem ter nesse período onde os estudantes estão retornando às salas de aula. Com o retorno a ambientes mais fechados, muitas vezes com ar-condicionado e maior aglomeração, os fatores são mais favoráveis a transmissão de doenças infecciosas de forma geral.

Juliana Soares, pediatra e diretora técnica do Instituto Cândida Vargas, destaca a importância dos cuidados que os pais devem ter com as crianças e adolescentes. “A idade faz determinar quais as vacinas necessárias devem ser administradas. No caso, da vacina que protege contra a gripe, esta deve ser dada anualmente e é importante que esteja atualizada, assim como todas os imunizantes que fazem parte do calendário vacinal”, ressaltou a médica.

Os profissionais de saúde reforçam sobre a importância da vacinação principalmente para os bebês e crianças matriculados no ensino infantil e profissionais da Educação que atuam nesse cuidado em creches e berçários da Capital. “É importante o fortalecimento da imunidade por meio da vacinação, principalmente quando as crianças já estão em ambiente escolar, onde é comum o compartilhamento de brinquedos e muitas vezes colocam na boca e as brincadeiras são coletivas”, completou a pediatra.

Já os adolescentes precisam estar em dia com as doses que protegem contra o HPV, Dengue e ACWY. “O adolescente que for a uma sala de vacina na rede municipal será observado a caderneta de vacinação como um todo, se houver doses atrasadas será feito o esquema vacinal para a faixa etária correspondente, com intuito de proteger esse indivíduo de doenças imunopreveníveis”, destacou Fernando Virgolino, chefe da Seção de Imunização da Prefeitura de João Pessoa. “Os pais e responsáveis devem ser vigilantes e parceiros nesse cuidado preventivo”, completou o coordenador.

Sobre a Covid-19 – A vacina que protege contra Covid-19 passou a ser incorporada ao calendário vacinal de rotina da criança, conforme o Programa Nacional de Imunização (PNI), do Ministério da Saúde. O objetivo principal da vacinação é reduzir casos graves e óbitos pela Covid-19. Por isso, é fundamental alcançar elevadas e homogêneas coberturas vacinais para todos os grupos com indicação.

Todos os imunizantes disponíveis podem ser administrados simultaneamente com qualquer outro que faz parte do calendário de rotina, em qualquer intervalo de tempo, na faixa etária de seis meses de idade ou mais.