Educação finaliza processo de atribuição de aulas para Rede Municipal – Prefeitura Municipal de Ubatuba

A Secretaria de Educação de Ubatuba realizou, nesta semana, o processo de atribuição de aulas para os professores e auxiliares de serviços infantis da Rede Municipal de Ensino. O processo, que deveria ter ocorrido em 2024, foi adiado devido às diversas mudanças na estrutura educacional e, agora, foi organizado para garantir a alocação adequada dos docentes.

O cronograma teve início no dia 3 de fevereiro, com a remoção dos professores que já atuavam na rede, tanto do Ensino Fundamental I (PEB I) quanto do Ensino Fundamental II (PEB II), além dos ASI nas unidades de creche. Em seguida, foi feita a entrada dos professores aprovados para ingresso nos anos de 2024 e 2025, consolidando sua alocação nas unidades escolares.

Em seguida, foi feita a entrada dos professores aprovados para ingresso nos anos de 2024 e 2025, consolidando a definição de sede.

No dia 4 de fevereiro, os professores atribuídos ou removidos se apresentaram nas unidades escolares. onde receberam suas respectivas disciplinas e turmas dentro de suas respectivas sedes.

Na quarta-feira, 5, teve início a atribuição de transferência de sede, que permite que o professor altere sua unidade de lotação para o ano letivo de 2025. Esse processo contemplou tanto docentes do PEB I quanto do PEB II.

Além disso, foi feita a atribuição da carga suplementar para professores PEB II, seguida da mesma atribuição para professores PEB I que possuem segunda formação.

Docentes adjuntos e dos professores do PEB I classificados no processo seletivo de 2023 também tiveram oportunidade de fazer suas escolhas.

“O processo de atribuição foi feito maneira organizada e sem intercorrências, garantindo que os professores assumam suas turmas antes do início do ano letivo. Para finalizar esse processo, realizamls uma aula inaugural para os professores, na manhã desta sexta-feira, dia 7, no Teatro Municipal, onde foram dadas as boas-vindas aos profissionais, marcando o início do ano letivo”, afirmou o Secretário de Educação, José Carlos Firme.