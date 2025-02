Campeão mundial de levantamento de peso treina no Parque Olímpico e mira em Los Angeles – Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro

Thiago Félix foi campeão mundial adulto no ano passado. Foto: Theo Theodoro/ Prefeitura do Rio

O atleta de Levantamento de Peso Olímpico, Thiago Félix, escreveu seu nome na história ao se tornar o primeiro brasileiro a conquistar uma medalha de ouro em um Campeonato Mundial Adulto da modalidade. Ele, que treina no Parque Olímpico da Barra da Tijuca, conquistou o feito no dia 6 de dezembro de 2024, no Bahrein.

– É um orgulho ver um atleta que treina no Parque Olímpico se tornar campeão mundial. O trabalho realizado pelo treinador Diego é excelente e temos a certeza de que essa conquista vai inspirar ainda mais os outros atletas que treinam no local – afirmou o secretário municipal de Esportes, Guilherme Schleder.

Competindo na categoria até 55 kg, Thiago brilhou ao levantar 121 kg na prova de arranco, garantindo o título inédito para o Brasil. Além disso, o atleta, que é terceiro-sargento da Marinha do Brasil, trouxe mais duas medalhas: bronze no arremesso e prata no total, tornando-se o único atleta da história do país a conquistar o ouro e três medalhas em uma única edição de Mundial.

A paixão pelo esporte vem desde a infância. Aos 6 anos, Thiago começou a praticar ginástica artística, aos 13 anos migrou para o crossfit e, em 2018, iniciou no levantamento de Peso Olímpico. Com 17 anos, ele conquistou o campeonato brasileiro e desde então não para de colecionar medalhas, sendo inspiração para novas gerações. Os alunos da colônia de férias do Parque Olímpico realizaram uma oficina da modalidade e viram de perto as três medalhas.

– Tive uma lesão no joelho, o Diego me ajudou na recuperação, criamos um vínculo e ele virou meu treinador no fim de 2023. Começamos um trabalho focado no Campeonato Mundial e o resultado veio. Sou o primeiro atleta a trazer uma medalha de ouro no campeonato mundial adulto, e ele o primeiro treinador. Estamos muito felizes – afirmou Thiago.

O feito histórico está marcado na pele do treinador Diego Teixeira, que tatuou a medalha. Formado pelo Comitê Olímpico Brasileiro e pós-graduado em levantamento de peso, Diego começou a dar aulas voltadas para o alto rendimento em 2018. O técnico ajudou Thiago a se recuperar de uma lesão no joelho e programou testes, treinos específicos, além de elaborar prognósticos de possíveis resultados. Esse planejamento foi fundamental para que o atleta chegasse ao ápice de sua forma física e técnica, permitindo-lhe alcançar as marcas que garantiram suas medalhas.

– Após a reabilitação dele aqui no Parque Olímpico, onde estamos há cerca de dois anos, começamos a planejar a ida ao Mundial para trazer a tão sonhada medalha. Conseguimos e hoje já estamos pensando em novos objetivos, principalmente nos próximos desafios internacionais. A missão é garantir a tão sonhada vaga para os Jogos Olímpicos de Los Angeles em 2028, consolidando ainda mais sua trajetória de conquistas – afirmou o treinador.

A inspiração olímpica está presente nos treinamentos, que acontecem no Parque Olímpico da Barra, um dos principais legados da Olimpíada. A preparação de Thiago conta ainda com equipamentos que foram usados nas provas de levantamento de peso olímpico nos Jogos Rio 2016, cedidos por empréstimo pela Marinha do Brasil.

– O Parque Olímpico ajudou muito na minha performance. Ter um espaço desses e equipamentos do legado olímpico é sensacional e isso tem sido essencial não só na minha preparação, como na dos demais atletas. É mais um combustível para chegar onde almejo, viver o sonho olímpico. Quero muito ir para a Olimpíada e trazer uma medalha para o Brasil na modalidade – declarou Thiago.